ANCAP, SOGUG e Novartis apresentam a campanha ‘Hasta la Apuesta’ para dar voz a pacientes com cancro da próstata metastático

Através de expressões como “Hasta la próstata de perder calidad de vida”, “De luchar contra la depresión” o “De que la vida sexual sea un tabú”, a iniciativa mostra como a doença afeta todas as áreas da vida, para além do físico. Assim, também torna visíveis aspetos emocionais, sociais e familiares da progressão da doença, abordando realidades como dor, fadiga, depressão, o impacto na vida sexual e o estigma que ainda envolve esta patologia.

César Comuñas, vice-presidente da ANCAP, salientou que “dar visibilidade a estes problemas é essencial para normalizar a situação, permitir que as pessoas peçam ajuda sem vergonha e promover redes de apoio, como associações de doentes.”

O cancro da próstata é o tumor mais comum entre os homens em Espanha e a segunda principal causa de morte por cancro na população masculina1. Estima-se que até 2026 serão diagnosticados mais de 34.800 novos casos1. Na sua forma mais agressiva, o cancro da próstata resistente à castração metastática (mCRPC), a sobrevivência a cinco anos ronda os 15%.

Neste contexto, ‘Hasta la Próstata’ transforma os principais resultados do inquérito PROTAGONISTA, realizado em doentes com cancro da próstata metastático, em mensagens diretas e na primeira pessoa. Os dados mostram como a progressão do cancro afeta gravemente todos os aspetos da vida dos pacientes: 63% consideram a sua vida diária significativamente limitada e 90% percebem o cancro como uma preocupação constante. Além disso, 27% foram diagnosticados com depressão, enquanto 45% afirmam não ter recebido o apoio psicológico necessário.

Por outro lado, 7 em cada 10 pacientes apontam que a doença afetou todos os aspetos da sua vida sexual, embora este tema continue a ser tabu, com mais de 20% dos pacientes a preferirem não falar sobre o assunto.

Segundo Irene Lorente, psico-oncologista da ANCAP, “o cancro da próstata, independentemente do seu estádio, representa uma rutura com a realidade da pessoa e tem um impacto social e emocional profundo. Isto gera um desconforto psicológico considerável, marcado por preocupações como medo de morte ou recaída. Além disso, o estigma, a vergonha e o medo do julgamento social podem diminuir as interações sociais e promover o isolamento.”

A campanha oferece recursos e ferramentas para acompanhar os pacientes na convivência com a doença, ajudando-os a sentirem-se mais preparados, a serem proativos nas decisões relacionadas com a sua saúde e a ter conversas abertas tanto com o ambiente como com os profissionais de saúde.

“Esta campanha não só proporciona conhecimento, como também promove um ambiente mais aberto e empático, onde os pacientes se podem sentir compreendidos e apoiados, favorecendo uma melhor comunicação e, consequentemente, cuidados mais abrangentes alinhados com as suas necessidades reais”, explica o Dr. Aránzazu González del Alba, presidente do Grupo Espanhol de Oncologia Genitourinária (SOGUG) e coordenador da Unidade de Tumores Genitourinários do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Universitário Puerta de Hierro Majadahonda,.

Esther Espinosa, Diretora de Comunicação e Relações com Pacientes na Novartis Espanha, salienta que “é essencial transformar os cuidados no cancro da próstata. Para além dos dados clínicos, devemos responder às necessidades emocionais, sociais e de cuidados dos pacientes. Na Novartis, acreditamos que os pacientes devem sentir-se acompanhados, compreendidos e informados para se tornarem conscientes na gestão da sua doença.”