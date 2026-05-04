Anthropic e gigantes de Wall Street lançam consultora para integrar o Claude nas empresas

⚡ ECO Fast A Anthropic vai lançar uma consultora focada na adoção de inteligência artificial, visando ajudar empresas de média dimensão a implementar o Claude nas suas operações.

O projeto resulta de uma parceria com grandes grupos financeiros, que irão investir mais de 1,5 mil milhões de dólares.

A iniciativa surge numa altura em que a Anthropic concorre com a rival OpenAI por uma maior quota de mercado no segmento empresarial.

A Anthropic está a preparar o lançamento de uma empresa de consultora especializada na adoção de inteligência artificial (IA). O objetivo é ajudar empresas de média dimensão a implementar o Claude nas respetivas operações, numa altura em que tenta ganhar quota de mercado à rival OpenAI no segmento empresarial.

O projeto nasce de uma parceria com grandes grupos financeiros, quase todos norte-americanos, como Blackstone, Hellman & Friedman e Goldman Sachs, descritos pela Anthropic como “parceiros fundadores”. No consórcio entram também outras empresas de gestão de ativos como General Atlantic, Leonard Green, Apollo, Sequoia Capital e o fundo soberano de Singapura.

A nova consultora “trabalhará com empresas de média dimensão em vários setores para integrar o Claude nas suas operações mais críticas”, afirma a Anthropic, num comunicado divulgado esta segunda-feira. “Engenheiros de IA Aplicada da Anthropic trabalharão em conjunto com a equipa de engenharia da empresa para identificar onde Claude pode ter o maior impacto, desenvolver soluções personalizadas e apoiar os clientes a longo prazo”, acrescenta a empresa liderada por Dario Amodei.

“Um envolvimento típico começa com uma pequena equipa a trabalhar em estreita colaboração com o cliente para compreender onde o Claude pode ter mais impacto. A partir daí, os engenheiros da empresa, juntamente com a equipa de Anthropic, desenvolverão sistemas assentes no Claude adaptados às operações de cada organização”, explica a Anthropic na mesma nota.

Em causa está um investimento inicial superior a 1,5 mil milhões de dólares, segundo o Financial Times. Anthropic, Blackstone e Hellman entram com 300 milhões de dólares cada uma, enquanto o Goldman e a General Atlantic avançam com 150 milhões cada, de acordo com informações recolhidas pelo jornal junto de três fontes familiarizadas com o assunto.

“Empresas desde bancos comunitários a fábricas de média dimensão e sistemas de saúde regionais têm potencial para beneficiar da IA, mas carecem dos recursos internos para construir e gerir implementações de ponta”, justifica a Anthropic. Com esta iniciativa, a criadora do Claude tentará colocar os seus próprios recursos e know-how ao serviço dos clientes que pretendam aplicar esta tecnologia de ponta no negócio.

Este anúncio surge num momento em que as principais empresas de IA estão crescentemente a apostar nos clientes empresariais, tendencialmente mais lucrativos. A necessidade tem crescido com o intensificar da concorrência entre modelos de IA avançados e o aumento dos custos da capacidade de computação, que é um recurso escasso e que não tem aumentado ao mesmo ritmo da procura.

Este ano, a OpenAI, criadora do ChatGPT, decidiu descontinuar o serviço de geração de vídeos Sora para canalizar a capacidade de computação para aplicações mais lucrativas. A Anthropic tem seguido outro modelo, impondo limites na utilização do Claude.