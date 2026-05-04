Azeite de oliveiras com 300 anos e turismo rural “plantam” 4 milhões de euros em quinta no Douro

O dono da Fábrica do Douro, produtora de azeite em São João da Pesqueira, está a investir quatro milhões de euros na Quinta das Fiandeiras, verba repartida entre a aquisição da herdade e o futuro projeto de enoturismo centrado na cultura do azeite.

Além da unidade de turismo rural, que abrirá portas em 2027, o investimento passa pela recuperação da adega, pelas vinhas e olivais que deram origem ao primeiro azeite desta quinta agora lançado no mercado.

O novo azeite virgem extra premium, proveniente dos olivais da herdade em Ervedosa do Douro, foi produzido na Fábrica Douro e assinala a entrada da marca Quinta das Fiandeiras no mercado nacional. Na primeira campanha, ainda numa fase inicial de recuperação dos olivais, foram produzidos cerca de 3.000 litros.

Anteriormente conhecida como Quinta da Teixeira Velha e, mais tarde, como Quinta das Tecedeiras, a agora denominada Quinta das Fiandeiras estende-se por 54 hectares, 10 dos quais de vinha e outros 20 hectares de olival centenário, “com oliveiras que ultrapassam os 300 anos”, nota o empresário Álvaro Veiga, que tenciona plantar mais três hectares de oliveiras.

A unidade de olivoturismo vai dispor de 13 quartos no edifício principal e mais outros dois na Cabana do Rio, com vistas privilegiadas para o Douro. Um restaurante com varanda panorâmica sobre o rio, cujo menu será inspirado na cozinha duriense, privilegiando receitas típicas e produtos autóctones, é outra das novidades do projeto turístico.

Além das provas de azeite no antigo lagar, que está atualmente a ser restaurado, os visitantes terão à disposição um programa com percursos pedestres, passeios de barco e piqueniques na propriedade.

O empresário diz que “a sustentabilidade será outro dos pilares do projeto, com rega gota-a-gota, práticas de agricultura biológica, painéis solares, iluminação LED e utilização de produtos ecológicos”.