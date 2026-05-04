B. Braun lembra-nos da importância de lavar as mãos para prevenir a propagação de infeções

B. Braun, tendo em vista a comemoração do Dia Mundial da Higiene das Mãos a 5 de maio, recordou a importância desta ação para prevenir a propagação de Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IAI).

A empresa sublinhou que estas infeções são responsáveis por milhares de mortes todos os anos e podem ser eficazmente prevenidas com higiene das mãos, uma das ações mais eficazes e que consegue prevenir até 50% das infeções hospitalares.

Assim, no âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, B. Braun partilhou algumas recomendações com os profissionais de saúde e a população em geral para melhorar esta medida de prevenção, como o uso de solução alcoólica quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pois é mais rápida, eficaz e melhor tolerada pelas mãos do que lavar com água e sabão; ou lave as mãos com sabão e água se estiverem visivelmente sujas, depois de usar a casa de banho ou se houver suspeita de exposição a bactérias resistentes como Clostridium difficile.

Outra dica que citou é não negligenciar o uso das luvas, pois o seu uso não isenta da higiene das mãos e é importante removê-las antes de desinfetar as mãos e descartá-las corretamente; Além de realizar uma higiene das mãos adequada, pois uma técnica incorreta reduz significativamente a sua eficácia.

Por esta razão, insiste que a lavagem deve durar entre 15 e 30 segundos, aplicando produto suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos e seguindo as seguintes orientações: esfregar palma com palma, esfregar a palma direita na esquerda de trás entrelaçando os dedos e vice-versa, esfregar palma com palma com palma com os dedos entrelaçados, Esfrega as costas dos dedos contra a palma da mão oposta, esfrega cada polegar num movimento rodativo, esfrega as pontas dos dedos contra a palma da mão oposta num movimento rotativo e seca completamente as mãos.

Além disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere cinco momentos-chave para a higiene das mãos na área da saúde: antes do contacto com o paciente, com o objetivo de o proteger de possíveis agentes patogénicos presentes nas mãos; antes de realizar tarefas assépticas, com o objetivo de proteger o paciente de agentes patogénicos que possam entrar no seu corpo, incluindo os próprios germes; após exposição a fluidos corporais, para proteger do paciente contra colonização ou infeção por agentes patogénicos; após o contacto com o paciente, para prevenir a propagação de infeções entre o paciente e a equipa; e após o contacto com o ambiente do paciente, para evitar a transmissão de agentes patogénicos para outros pacientes, funcionários ou áreas comuns do hospital.

“A higiene adequada das mãos é um gesto simples que pode ajudar a salvar milhares de vidas, prevenir infeções e melhorar a segurança dos pacientes em todos os contextos de saúde. Desta forma, podemos reduzir significativamente a propagação de infeções e garantir cuidados mais seguros e eficazes para todos os pacientes”, sublinhou B. Braun.