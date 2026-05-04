Benfica diz que não tem direito de preferência sobre ações do Rei dos Frangos

O Benfica esclareceu esta segunda-feira que não tem direito de preferência sobre a participação de cerca de 16% da SAD encarnada que o empresário José António dos Santos – também conhecido como o “Rei dos Frangos” – alienou a um fundo norte-americano.

“Perante a circulação de informações falsas no espaço mediático, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que inexiste qualquer direito de preferência atribuído ao Sport Lisboa e Benfica relativamente à alienação do lote de ações pertencente a José António dos Santos“, adianta o clube liderado por Rui Costa.

No mesmo comunicado, as ‘águias’ salientam ainda que ainda se encontram a “avaliar todos os contornos desta operação e os seus potenciais impactos” e que assumirá em breve uma “posição definitiva” em relação ao assunto.

José António dos Santos e o seu Grupo Valouro fecharam um acordo para a venda de uma participação de 16,38% a um fundo de private equity dos EUA, Entrepreneur Equity Partners SPV, num negócio avaliado em cerca de 40 milhões de euros, segundo a Bloomberg.

José António dos Santos é o maior acionista individual da SAD encarnada. A concretização do negócio está sujeita à aprovação prévia da transmissão das ações em assembleia geral da Benfica SAD, condição estatutária que limita a livre transmissibilidade das ações de categoria B, devendo ficar fechada até ao final de julho.

Esta operação abre caminho à entrada de um segundo investidor norte-americano no capital da Benfica SAD, depois da Lenore Sports Partners, que adquiriu 5,24% em junho de 2025.