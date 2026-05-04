Turismo

Bernardo Trindade avança com candidatura à presidência da Confederação do Turismo

  • Lusa
  • 18:46

Associação da Hotelaria de Portugal lembra a experiência de Bernardo Trindade no setor, “tendo exercido funções como secretário de Estado do Turismo".

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) decidiu avançar com a candidatura de Bernardo Trindade à presidência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) para o mandato 2027-2030, adiantou esta segunda-feira, em comunicado.

Os associados da AHP manifestaram o seu apoio unânime a esta candidatura, em assembleia geral (AG) realizada a 30 de abril, indicou. “A candidatura será encabeçada por Bernardo Trindade, atual presidente da AHP, e assume-se como uma candidatura da oferta turística ao serviço do turismo nacional”, destacou a organização.

A AHP lembrou a experiência de Bernardo Trindade no setor, “tendo exercido funções como secretário de Estado do Turismo e assumido responsabilidades em diferentes áreas de representação institucional e empresarial do setor”.

De acordo com a associação, a sua experiência “permite associar conhecimento político, capacidade de diálogo institucional e proximidade às empresas”, apontando ainda o papel da hotelaria, com a sua “capacidade de criar emprego e contributo direto para a qualidade da experiência” dos turistas.

“Depois de 15 anos de liderança de Francisco Calheiros, cujo mandato muito contribuiu para consolidar o papel institucional da CTP na defesa do Turismo, a hotelaria como parte integrante da oferta turística nacional, apresenta-se agora disponível para liderar a Confederação representando todos os seus associados, com sentido de responsabilidade, espírito agregador e compromisso com todas as atividades que integram o turismo em Portugal”, rematou.

Segundo a AHP, esta candidatura quer “contribuir ainda mais para que a CTP continue a afirmar-se como um parceiro social relevante, credível e construtivo, capaz de representar o setor junto dos decisores públicos”, bem como de “participar ativamente na definição de políticas com impacto” no setor.

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