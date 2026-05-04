BPI já recebeu metade do valor de venda do BFA e descarta interesse no Banco CTT

O BPI já recebeu cerca de metade dos 103 milhões de euros relativos à venda de quase 15% do capital do angolano BFA, anunciou esta segunda-feira o presidente do banco português, João Pedro Oliveira e Costa, admitindo que irá receber o remanescente até final do ano.

“Já recebemos cerca de 50% do valor. Há pouco recebi uma mensagem a dizer que recebemos outra fatia, isto é gradual e demonstra a capacidade da economia de transferir dólares para o exterior“, explicou o CEO do BPI na conferência de apresentação dos resultados trimestrais.

“Acredito que até final do ano iremos receber este valor, para além de recebermos os dividendos”, observou ainda.

Questionado sobre um eventual interesse no Banco CTT, Oliveira e Costa disse não saber que estava à venda, mas assegurou que o BPI está “completamente” focado no plano que está a executar e que passa por um crescimento orgânico da atividade.

E sobre a venda do Novobanco ao Groupe BPCE por mais 300 milhões de euros do que inicialmente acordados, só tem “pena de não ter sido mais” para aliviar o fardo do Fundo de Resolução, para o qual o BPI contribuiu anualmente.