Canal VinTV já estreou. Nova aposta da Dreamia substitui Biggs

O novo canal VinTV – Vintage Television chegou a casa dos portugueses esta segunda-feira, dia 4 de maio, com uma programação dedicada às décadas de 80 e 90.

A Dreamia, joint-venture detida pela Nos e pela AMC Networks International Iberia & Latin America, iniciou oficialmente esta segunda-feira as emissões do seu novo canal, o VinTV – Vintage Television. Tal como o +M tinha noticiado no início de abril, este canal substitui o Biggs.

Segundo explicado em comunicado, o VinTV nasce com o objetivo de recuperar conteúdos que marcaram gerações e que continuam a ocupar um lugar especial junto do público, acompanhando a evolução dos hábitos de consumo e reforçando a relevância da nostalgia no entretenimento atual.

A programação vai focar-se na cultura vintage, com programação baseada em séries icónicas e filmes clássicos das décadas de 80 e 90. “Alf – Uma Coisa do Outro Mundo”, “Beverly Hills 90210”, “Serviço de Urgência”, “Quem Sai aos Seus”, “O Justiceiro” ou “Morangos com Açúcar” são algumas das séries que marcam o arranque do canal.

De um canal direcionado para um público jovem entre os 12 e os 18 anos passou agora a ser maioritariamente direcionado para acima dos 45 anos, mas pretende também chegar a diferentes gerações. “O canal cruza a nostalgia dos millennials com a curiosidade da Geração Z, explorando um território emocional culturalmente relevante, assente no conceito de vintage cool, que resgata personagens e momentos que fazem parte do imaginário coletivo”, pode ler-se.

Segundo Susanna Barbato, CEO da Dreamia, citada em comunicado, “a nostalgia tem hoje um papel muito relevante na forma como consumimos entretenimento, especialmente junto de quem procura conteúdos com identidade, conforto e ligação emocional. No VinTV, o passado ganha nova vida e continua a inspirar o presente, criando uma oferta diferenciadora no panorama televisivo português”.

“Queremos criar uma ligação entre memórias e novas descobertas, impactando diferentes gerações que hoje consomem conteúdos de forma cada vez mais transversal. Este canal foi pensado tanto para quem quer revisitar o passado, como para quem o está a descobrir pela primeira vez”, acrescenta a responsável.

Recorde-se que, no requerimento endereçado à ERC, a Dreamia revelava que os espetadores com mais de 45 anos componham mais de 40% da audiência do Biggs, algo que motivou em parte este novo canal.

O canal VinTV já existe no mercado espanhol desde julho de 2025, integrando o portfolio da AMC Networks International Southern Europe.