Carros. Luxo continua residual e premium acelera em abril

Abril fechou com um crescimento de 14,4% nas vendas de ligeiros de passageiros. Ferrari e Rolls-Royce voltaram a matricular carros.

O segmento dos automóveis de ultra luxo é um clube tão exclusivo que se mantém abaixo das 30 matrículas por mês, mas, entre elas, sobressai uma marca: a francesa Alpine, que vendeu 13 unidades em abril, mais uma do que em março, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira para ACAP – Associação Automóvel de Portugal. No total, foram matriculados 21.592 ligeiros de passageiros e o mercado cresceu 15,1% face ao mesmo mês em 2025.

Dependente de operações pontuais e entregas igualmente pontuais, Abril trouxe vendas em quase todas as marcas de ultra luxo:

Alpine – 13 unidades (+225%)

– 13 unidades (+225%) Ferrari – 5 (+25,0%)

– 5 (+25,0%) Bentley – 4 (+100%)

– 4 (+100%) Aston Martin – 4 (+100,0%)

– 4 (+100,0%) Lamborghini – 3 (-25,0%)

– 3 (-25,0%) Maserati – 2 (0%)

– 2 (0%) Rolls-Royce – Zero carros vendidos e somente dois no que levamos de 2026.

No segmento premium, entre os 50 modelos mais vendidos aparecem Mercedes, BMW, Volvos e Teslas, entre outros, somando 10.727 matrículas entre janeiro e abril de 2026. Só em abril, os números ficaram assim:

Mercedes-Benz – 1.693 unidades

– 1.693 unidades BMW – 1.438

– 1.438 Porsche – 117

– 117 Tesla – 203

– 203 Volvo – 534

– 534 BYD – 603

E os modelos mais vendidos são:

Mercedes Classe A – 350 matrículas

Mercedes-Benz CLA – 257

BMW X1 – 247

Tesla Model Y – 195

Mercedes-Benz Classe C – 174

C – BMW Série 3 – 172

Volvo XC40 – 170

XC40 – Volvo EX30 – 159

EX30 – Mercedes-Benz Classe E – 142

BMW Série 5 -133

BMW Série 1 – 98

Tesla Model 3 – 8

As vendas da Tesla em Portugal voltaram a dar sinais de abrandamento. Em abril, foram matriculados no país somente 203 novos veículos da marca de carros elétricos liderada por Elon Musk, menos um terço do que os 302 matriculados no mesmo mês do ano anterior.

A queda representa menos 32,8% no número de novos Tesla a chegarem às estradas portuguesas, de acordo com a associação que representa o setor automóvel, num mês marcado pela escalada dos preços dos combustíveis resultante da guerra no Médio Oriente.

No total, a Peugeot liderou as matrículas (2.314 unidades), à frente da Mercedes-Benz (1.693) e da Dacia (1.613). O modelo mais vendido foi o Peugeot 2008.