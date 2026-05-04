Construtora Garcia Garcia atinge faturação recorde de 173 milhões

A Garcia Garcia anunciou esta segunda-feira que encerrou 2025 com uma faturação de 173 milhões de euros, um crescimento de 48% face a 2024, o que representa “o melhor desempenho de sempre” da construtora.

“Para 2026 antecipamos a continuidade desta trajetória de crescimento. Apesar da incerteza global, o setor da construção mantém-se dinâmico, impulsionado pelo investimento direto estrangeiro, ainda que enfrente desafios como a escassez de mão-de-obra e a inflação”, refere o administrador da empresa. “Iniciámos o ano com uma carteira de obras sólida, o que nos permite perspetivar um ano de consolidação”, afirma Miguel Garcia, citado em comunicado.

Em termos de distribuição da atividade, os projetos industriais e logísticos representaram 80% do volume de negócios em 2025. Os segmentos residencial e hospitality corresponderam a 13,5%, enquanto os restantes 6,5% se repartiram entre retalho (3,6%) e escritórios (2,9%).

Do portefólio recente da Garcia Garcia fazem parte projetos como a nova unidade industrial da Coloplast, em Felgueiras; a unidade da Testo, em Albergaria-a-Velha; a unidade da Continental Mabor, em Lousado (Vila Nova de Famalicão); centros logísticos para a Logicor, em Vila Nova de Gaia e no Montijo; uma residência de estudantes na Asprela, no Porto, promovida pela Hines; e um novo edifício de habitação para a Vizta, com destaque para o peso de multinacionais no seu portefólio.

A construtora sublinha que continua a atrair investimento direto estrangeiro, contribuindo para a criação de novos postos de trabalho.

“Pelo quarto ano consecutivo, a Garcia Garcia registou um volume de negócios superior a 100 milhões de euros, consolidando a sua trajetória de crescimento sustentado. Em 2025, destacou-se pela execução de projetos exigentes em diferentes segmentos, com particular relevância para clientes internacionais, reforçando o contributo para o investimento estrangeiro em Portugal”, sublinha a empresa, atualmente gerida pela quarta geração da família.