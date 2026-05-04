Corticeira Amorim avança com programa de recompra de ações no valor de 25 milhões

A Corticeira Amorim vai avançar com um programa de recompra de ações no valor de 25 milhões de euros, operação que arrancará já a partir do dia 11 de maio.

A empresa vai adquirir até 2,26% do capital no âmbito deste plano de remuneração aos acionistas, de acordo com a decisão aprovada esta segunda-feira pelo conselho de administração liderado por António Rios de Amorim. O programa será levado a cabo pela JB Capital Markets.

Em comunicado enviado ao mercado, a Corticeira Amorim salienta que “possui uma posição financeira sólida, com níveis robustos de liquidez e rentabilidade, o que permite a implementação deste programa de recompra de ações”.

A Corticeira registou lucros de 56 milhões de euros no ano passado e vai pagar dividendos de 35 cêntimos por ação a partir de 26 de maio, num total de 46,6 milhões de euros.

Com um free float de 28,6%, as ações da Corticeira Amorim caíram 0,31% esta segunda-feira, fechando nos 6,4 euros. Desde o início do ano acumulam uma desvalorização de 3,18%.