Mercados

Corticeira Amorim avança com programa de recompra de ações no valor de 25 milhões

A Corticeira registou lucros de 56 milhões de euros no ano passado e vai pagar dividendos de 35 cêntimos por ação a partir de 26 de maio, num total de 46,6 milhões de euros.

A Corticeira Amorim vai avançar com um programa de recompra de ações no valor de 25 milhões de euros, operação que arrancará já a partir do dia 11 de maio.

A empresa vai adquirir até 2,26% do capital no âmbito deste plano de remuneração aos acionistas, de acordo com a decisão aprovada esta segunda-feira pelo conselho de administração liderado por António Rios de Amorim. O programa será levado a cabo pela JB Capital Markets.

Em comunicado enviado ao mercado, a Corticeira Amorim salienta que “possui uma posição financeira sólida, com níveis robustos de liquidez e rentabilidade, o que permite a implementação deste programa de recompra de ações”.

A Corticeira registou lucros de 56 milhões de euros no ano passado e vai pagar dividendos de 35 cêntimos por ação a partir de 26 de maio, num total de 46,6 milhões de euros.

Com um free float de 28,6%, as ações da Corticeira Amorim caíram 0,31% esta segunda-feira, fechando nos 6,4 euros. Desde o início do ano acumulam uma desvalorização de 3,18%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Corticeira Amorim avança com programa de recompra de ações no valor de 25 milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Produtor investe 4 milhões em olivoturismo no Douro

Susana Pinheiro,

O projeto "pioneiro de olivoturismo" no Douro deverá arrancar em 2027. Para já, a marca estreia-se mercado com o azeite premium.