CUF investe 65 milhões em Leiria e cria mais de 300 empregos
Na fase inicial ficam disponíveis as áreas de ambulatório e, ainda este mês, entram em funcionamento o bloco operatório e o internamento, entre outros serviços no primeiro hospital do grupo em Leiria.
Num investimento de 65 milhões de euros, o Hospital CUF Leiria abriu as portas nesta segunda-feira, criando mais de 300 postos de trabalho na região. Segundo o grupo português, a unidade dispõe de “tecnologia avançada de diagnóstico e tratamento”, designadamente o “primeiro robot cirúrgico ortopédico na região”, um microscópio híbrido 3D e sistemas de neuronavegação para patologias do crânio e da coluna.
A entrada em funcionamento do Hospital CUF Leiria acontece de forma faseada. Numa primeira etapa ficam disponíveis as áreas de ambulatório, incluindo consultas, análises clínicas, medicina Dentária e exames de imagiologia, gastrenterologia e urologia, entre outros.
Já numa segunda fase, que deverá decorrer até ao final deste mês de maio, entrarão em funcionamento o bloco operatório (três salas), o internamento (com 15 quartos), a unidade de cuidados intermédios, o atendimento não programado e a área de oncologia.
A abertura do Hospital CUF Leiria […] permite dar uma resposta mais completa em áreas exigentes, como a oncologia e as cirurgias complexas, assegurando um reforço da proximidade e continuidade de cuidados às populações de Leiria e dos territórios envolventes.
Com uma área superior a 12 mil metros quadrados, este hospital dispõe de 50 gabinetes destinados a consultas, meios complementares de diagnóstico e tratamentos, “garantindo um acompanhamento diferenciado em áreas como cardiologia, gastrenterologia de intervenção, neurocirurgia, oncologia e ortopedia”, assegura a CUF num comunicado.
Para o presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, “a abertura do Hospital CUF Leiria traduz a aposta em reforçar a capacidade de resposta da rede CUF e em aproximar cuidados de saúde diferenciados das populações”. Além disso, vincou, este investimento “permite dar uma resposta mais completa em áreas exigentes, como a oncologia e as cirurgias complexas, assegurando um reforço da proximidade e continuidade de cuidados às populações de Leiria e dos territórios envolventes”.
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