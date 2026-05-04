CUF investe 65 milhões em Leiria e cria mais de 300 empregos

Num investimento de 65 milhões de euros, o Hospital CUF Leiria abriu as portas nesta segunda-feira, criando mais de 300 postos de trabalho na região. Segundo o grupo português, a unidade dispõe de “tecnologia avançada de diagnóstico e tratamento”, designadamente o “primeiro robot cirúrgico ortopédico na região”, um microscópio híbrido 3D e sistemas de neuronavegação para patologias do crânio e da coluna.

A entrada em funcionamento do Hospital CUF Leiria acontece de forma faseada. Numa primeira etapa ficam disponíveis as áreas de ambulatório, incluindo consultas, análises clínicas, medicina Dentária e exames de imagiologia, gastrenterologia e urologia, entre outros.

Já numa segunda fase, que deverá decorrer até ao final deste mês de maio, entrarão em funcionamento o bloco operatório (três salas), o internamento (com 15 quartos), a unidade de cuidados intermédios, o atendimento não programado e a área de oncologia.

A abertura do Hospital CUF Leiria […] permite dar uma resposta mais completa em áreas exigentes, como a oncologia e as cirurgias complexas, assegurando um reforço da proximidade e continuidade de cuidados às populações de Leiria e dos territórios envolventes. Rui Diniz Presidente da Comissão Executiva da CUF

Com uma área superior a 12 mil metros quadrados, este hospital dispõe de 50 gabinetes destinados a consultas, meios complementares de diagnóstico e tratamentos, “garantindo um acompanhamento diferenciado em áreas como cardiologia, gastrenterologia de intervenção, neurocirurgia, oncologia e ortopedia”, assegura a CUF num comunicado.

Para o presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, “a abertura do Hospital CUF Leiria traduz a aposta em reforçar a capacidade de resposta da rede CUF e em aproximar cuidados de saúde diferenciados das populações”. Além disso, vincou, este investimento “permite dar uma resposta mais completa em áreas exigentes, como a oncologia e as cirurgias complexas, assegurando um reforço da proximidade e continuidade de cuidados às populações de Leiria e dos territórios envolventes”.