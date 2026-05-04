Da justiça, turismo, defesa à IA: Advocatus Summit volta a reunir líderes do setor a 12 de maio

A Advocatus Summit regressa no próximo dia 12 de maio para a sua 9.ª edição, consolidando o seu posicionamento como um dos principais fóruns de ligação entre a advocacia de negócios e os agentes empresariais em Portugal. O evento terá lugar no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, inserido nas comemorações do centenário da instituição. Inscreva-se aqui.

Num contexto marcado por desafios crescentes — da transformação digital à pressão regulatória, passando por exigências de sustentabilidade e competitividade — a Advocatus Summit afirma-se como um espaço privilegiado de reflexão estratégica, partilha de conhecimento e construção de pontes entre o direito e a economia.

A sessão de abertura institucional contará com as intervenções de António Costa, diretor do ECO, João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, e Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça.

O programa integra um conjunto alargado de keynote speakers e painéis de debate com alguns dos mais reconhecidos especialistas do setor jurídico e líderes empresariais. A manhã arranca com uma intervenção de Carlos Lobo, vice-reitor da Universidade de Lisboa desde 2009, tendo exercido funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo socialista, sobre o papel da justiça administrativa enquanto infraestrutura crítica do Estado, seguida de um painel de debate com Ricardo Maia Magalhães (Cerejeira Namora), André Gaspar Martins (VdA) e Patrícia Vinagre e Silva (Proença de Carvalho), moderado por Filipa Ambrósio de Sousa, diretora executiva da Advocatus.

Segue-se Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual consultor internacional e professor catedrático convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que abordará o tema da defesa e o direito como infraestrutura da soberania, antecedendo um debate com Mafalda Ferreira (CS’Associados), Vasco Xavier Mesquita (Morais Leitão) e Duarte Schmidt Lino (PLMJ), sob moderação de Tiago Freire, subdiretor do ECO.

Após a pausa, o foco desloca-se para a energia, com João Galamba, ex-secretário de Estado do Ambiente e da Energia de António Costa, sobre a necessidade de regras claras num futuro em transição. O debate subsequente contará com João Nóbrega (EY Law), João Rosado Correia (Miranda Alliance) e Pedro Silveira Borges (Sérvulo), moderado por Ana Batalha Oliveira, editora do Capital Verde.

O turismo, enquanto setor estratégico da economia portuguesa, será analisado por Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo e atual presidente da Associação da Hotelaria de Portugal seguindo-se um painel com António Moura Portugal (DLA Piper), Alexandra Valente (SRS Legal) e Miguel Lorena Brito (Eversheds Sutherland Portugal), moderado por Mónica Silvares, editora-executiva do ECO.

Durante a tarde, a atenção centra-se em temas emergentes: Manuel Dias (a confirmar), diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública (CTO do Estado) e Presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), abrirá o bloco dedicado à inteligência artificial, refletindo sobre o equilíbrio entre regulação e inovação. O painel reunirá João Leitão Figueiredo (CMS Portugal), Ricardo Henriques (Abreu Advogados) e Sofia Carvalhosa (Deloitte Legal | TELLES), com um orador adicional a confirmar, representando a tecnológica ROOX. A moderação estará a cargo de Flávio Nunes, editor do ECO.

A habitação, um dos temas mais prementes da atualidade, será abordada por Manuel Maria Gonçalves, CEO da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, seguindo-se um debate com Filipe Pimenta (Andersen), João Moraes Vaz (Antas da Cunha) e Sara Quaresma (Cuatrecasas), moderado por Frederico Pedreira, jornalista do ECO/Advocatus.

O evento termina com uma entrevista a João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, conduzida por Filipa Ambrósio de Sousa.

Ao reunir decisores públicos, advogados de referência e especialistas de diversos setores, a Advocatus Summit reforça o seu papel como plataforma estratégica para discutir os grandes desafios que moldam o futuro da advocacia de negócios e da economia em Portugal.

Programa (em atualização)

9h00 Receção dos convidados

9h15 Abertura institucional

António Costa, Diretor do ECO

João Massano, Bastonário Ordem dos Advogados

Rita Alarcão Júdice, Ministra da Justiça

09h40 Justiça Administrativa: Como infraestrutura crítica do Estado com Carlos Lobo

09h55 Debate com Ricardo Maia Magalhães, Cerejeira Namora; André Gaspar Martins, VdA; Patrícia Vinagre e Silva, Proença de Carvalho

Moderado por Filipa Ambrósio de Sousa, Diretora Executiva da Advocatus

10h30 Defesa: O Direito como Infraestrutura da Soberania com Luís Amado

10h45 Debate com Mafalda Ferreira, CS’Associados, Vasco Xavier Mesquita, Morais Leitão, e Duarte Schmidt Lino, PLMJ.

Moderado por Tiago Freire, subdiretor do ECO

11h20 Pausa

11h35 Energia: Regras Claras para um Futuro em Transição com João Galamba

11h50 Debate com João Nóbrega, Managing Partner EY Law, João Rosado Correia, Miranda, Pedro Silveira Borges, Sérvulo

Moderado por Ana Batalha Oliveira, Editora do ECO/Capital Verde

12h25 Turismo: Valorizar o Território, Proteger o Crescimento com Bernardo Trindade

12h40 Debate com António Moura Portugal, DLA Piper; Alexandra Valente, SRS; Miguel Lorena Brito, Eversheds Sutherland Portugal

Moderado por Mónica Silvares, Editora-executiva do ECO

13h15 Pausa para Almoço

15h00 Inteligência Artificial: Governar a Inovação sem a Travar com Manuel Dias*

15h15 Debate com João Leitão Figueiredo, TMC/PI da CMS Portugal, Ricardo Henriques, Sócio Abreu Advogados, Sofia Carvalhosa, Sócia da Deloitte Legal TELLES, e orador a confirmar (Roox)

Moderado por Flávio Nunes, editor do ECO

15h50 Habitação: Regulação, Mercado e Coesão Social com Manuel Maria Gonçalves

16h05 Debate com Filipe Pimenta, Andersen, João Moraes Vaz, Antas da Cunha e Sara Quaresma, Cuatrecasas

Moderado por Frederico Pedreira, jornalista do ECO/Advocatus

16h40 Pausa

16h45 Entrevista a João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados, por Filipa Ambrósio de Sousa