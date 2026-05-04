Dívida pública sobe para 91% do PIB no primeiro trimestre do ano

A dívida pública subiu para 91% do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, ficando 1,3 pontos percentuais acima dos 89,7% do PIB registados no final de 2025, segundo mostram os dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira.

A dívida pública, na ótica de Maastricht, a que conta para as regras orçamentais europeias, aumentou 0,5 mil milhões de euros, em março, para 283,2 mil milhões de euros.

A explicar estes números de março está a subida das responsabilidades em depósitos (0,4 mil milhões de euros), em particular, o acréscimo dos certificados de aforro, com um aumento de 0,3 mil milhões de euros e dos depósitos de entidades públicas no Tesouro, com outros 0,3 milhões de euros. Os certificados do Tesouro, pelo contrário, reduziram-se (-0,2 mil milhões de euros).

O Banco de Portugal informa ainda que “os títulos de dívida aumentaram 0,1 mil milhões de euros, com evoluções distintas por maturidade. Os títulos de longo prazo cresceram 1,0 mil milhões de euros, enquanto os de curto prazo diminuíram 0,9 mil milhões de euros”.

Os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 20 mil milhões de euros, menos 1,7 mil milhões de euros do que em fevereiro. Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 2,2 mil milhões de euros, para 263,2 mil milhões de euros.

(Notícia atualizada às 11:25)