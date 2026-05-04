Do inquérito do INE ao IMI. Saiba as obrigações fiscais de maio
É o mês de pagar o IMI e as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas são obrigadas a apresentar as contas anuais.
Todos os meses, as empresas e as famílias têm de cumprir um conjunto de obrigações fiscais e declarativas junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e da Segurança Social. O EContas prepara, mensalmente, um resumo para que não se perca entre as inúmeras responsabilidades. As datas limite são as seguintes:
Maio
8
- SAF-T – Comunicação dos elementos das faturas (envio do ficheiro SAFT da faturação no E-fatura) emitidas no mês anterior pelas pessoas singulares ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domicílio fiscal em território português e que aqui pratiquem operações sujeitas a IVA.
10
- Inquérito do INE – Preenchimento e submissão do inquérito relativo ao volume de negócios e emprego referente a abril. O INVE – Inquérito ao Volume de Negócios e Emprego serve como indicador estatístico para diversas áreas como a indústria, serviços, comércio, construção e obras públicas e é obrigatório devido à regulação da Comissão Europeia.
11
- Declaração Mensal de Remunerações – Envio da DMR – Declaração Mensal de Remunerações à AT e Segurança Social. Ou seja, comunicação de rendimentos de trabalho dependente, respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas para contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e quotizações sindicais, referente ao mês anterior.
15
- Intrastat – Envio do inquérito mensal obrigatório referente ao mês anterior (Intrastat).
- IRS – IMT – Imposto do Selo – Envio da declaração Modelo 11 pelos Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a imposto sobre o rendimento ou património, das relações dos atos praticados no mês anterior.
20
- IVA – Declaração trimestral guia Modelo P2 ou Modelo 1074 pelos pequenos retalhistas relativa às operações no 1º trimestre de 2026.
- IVA – Entrega da declaração recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros Estados-membros, no mês anterior (abril), quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de 50 mil euros (quando aplicável)
- IVA – Envio da declaração periódica e anexos do IVA, pelos sujeitos passivos do regime mensal referente ao mês de março e 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março) no caso de sujeitos passivos abrangidos pelo regime trimestral.
- Retenções na fonte – Pagamento do IRS e IRC das retenções na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente, prestação de serviços ou rendas, referente ao mês de abril, através do DUC – Documento Único de Cobrança gerado aquando da submissão da declaração mensal de remunerações.
- Imposto do Selo – Envio da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS), pelos sujeitos passivos que titulem atos, contratos, documento, títulos ou outros factos sujeitos a imposto do selo, ainda que dele isento, praticados no mês anterior.
22
- Banco de Portugal – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE)
25
- IVA – Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), correspondente ao imposto apurado na declaração referente a março, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal ou primeiro trimestre para sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade trimestral ou abrangidos pelo Regime Especial dos Pequenos Retalhistas (REPR).
31
- IPSS – As IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e equiparadas são obrigadas a apresentar as contas anuais, referentes ao ano anterior, através da aplicação OCIP, no sítio da Segurança Social.
- Modelo 22 – Envio e pagamento da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22, pelas entidades sujeitas a IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil.
- IMI – Data limite para pagar o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis referente a 2025
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