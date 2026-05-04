Dois mortos em Leipzig depois de carro ter atropelado multidão

Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira e duas ficaram gravemente feridas depois de um carro ter atropelado várias pessoas em Leipzig, no leste da Alemanha, disse a polícia citada por meios de comunicação locais.

A polícia, citada pela televisão pública MDR, tinha afirmado momentos antes que “um carro avançou contra uma multidão de pessoas” numa importante via pedonal da cidade velha, ladeada de lojas e edifícios históricos. As autoridades afirmaram nas redes sociais que o condutor foi detido, de acordo com a MDR.

A polícia e o presidente da câmara de Leipzig confirmaram a morte de pelo menos duas pessoas, numa altura em que a Alemanha tem sido abalada nos últimos anos por ataques deste tipo, nomeadamente em mercados de Natal em Berlim (2016) e em Magdeburgo (2024), ou numa marcha sindical em Munique no início de 2025, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Há mais de uma década que Leipzig tem vindo a proibir a circulação de carros no centro histórico. A polícia não apresentou, de imediato, qualquer pista para explicar o incidente, nem se podia ser um ato deliberado.