Atualidade

Dois mortos em Leipzig depois de carro ter atropelado multidão

  • Lusa
  • 17:43

"Um carro avançou contra uma multidão de pessoas" numa via pedonal da cidade velha, ladeada de lojas e edifícios históricos. Condutor foi detido.

Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira e duas ficaram gravemente feridas depois de um carro ter atropelado várias pessoas em Leipzig, no leste da Alemanha, disse a polícia citada por meios de comunicação locais.

A polícia, citada pela televisão pública MDR, tinha afirmado momentos antes que “um carro avançou contra uma multidão de pessoas” numa importante via pedonal da cidade velha, ladeada de lojas e edifícios históricos. As autoridades afirmaram nas redes sociais que o condutor foi detido, de acordo com a MDR.

A polícia e o presidente da câmara de Leipzig confirmaram a morte de pelo menos duas pessoas, numa altura em que a Alemanha tem sido abalada nos últimos anos por ataques deste tipo, nomeadamente em mercados de Natal em Berlim (2016) e em Magdeburgo (2024), ou numa marcha sindical em Munique no início de 2025, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Há mais de uma década que Leipzig tem vindo a proibir a circulação de carros no centro histórico. A polícia não apresentou, de imediato, qualquer pista para explicar o incidente, nem se podia ser um ato deliberado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Dois mortos em Leipzig depois de carro ter atropelado multidão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Draycott compra a Jardim Vista e a Sograma

Fátima Castro,

Capital de risco liderada por João Coelho Borges adquiriu a Jardim Vista e a Sograma, reforçando a aposta no setor da construção e manutenção de jardins em Portugal.