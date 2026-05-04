Draycott compra a Jardim Vista e a Sograma
Capital de risco liderada por João Coelho Borges adquiriu a Jardim Vista e a Sograma, reforçando a aposta no setor da construção e manutenção de jardins em Portugal.
A Draycott, sociedade portuguesa de capital de risco e private equity, anunciou esta segunda-feira a aquisição das empresas Jardim Vista e Sograma, dando origem à nova marca Greenview.
“Com a Greenview, estamos a dar um passo relevante na consolidação de um setor ainda bastante fragmentado em Portugal. A Greenview é hoje a maior empresa de construção e manutenção de jardins em Portugal, reunindo empresas de referência numa plataforma única, com escala e capacidade de execução que não tem paralelo no mercado nacional”, afirma Vanessa Moura Brás, partner de private equity na Draycott, citada em comunicado.
A responsável sublinha ainda que a marca “vem elevar o nível de profissionalização e integração, com capacidade para responder a projetos exigentes nos mais diversos segmentos, do residencial à hotelaria, passando pelo enterprise“.
Com estas aquisições, a Greenview passa a ter uma presença alargada em regiões estratégicas como Lisboa, Algarve e Comporta, posicionando-se para servir uma base de clientes diversificada, que inclui o segmento residencial, hotelaria, empresas e promotores imobiliários.
Em comunicado, a capital de risco liderada por João Coelho Borges destaca que a operação decorre num mercado altamente fragmentado, com cerca de 950 empresas e uma dimensão aproximada de 300 milhões de euros, num contexto de crescimento impulsionado pelo turismo, pelo segmento residencial de luxo e por tendências de sustentabilidade.
A operação de consolidação está a ser realizada através da Greenview, sociedade-veículo controlada pelo Draycott II Fundo de Capital de Risco Fechado, gerido pela Draycott.
No final do ano passado, a sociedade de investimento Draycott lançou um programa interno que permite aos colaboradores investir, em condições preferenciais, nos veículos de private equity, real estate e venture capital sob a sua gestão.
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