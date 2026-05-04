EDP Renováveis aumenta capital em 47 milhões para remunerar acionistas
Programa de scrip dividend cria novas ações pela incorporação de reservas. Acionistas podem ficar com as novas ações ou vender no mercado os direitos.
A EDP Renováveis vai voltar a remunerar os seus acionistas através de um aumento de capital de até 46,9 milhões de euros, criando novas ações para os detentores do capital. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao final da tarde de segunda-feira, a empresa revela que a operação de scrip dividend vai gerar novas ações pela incorporação de reservas.
Em vez de um dividendo normal, que custa dinheiro à empresa, esta operação remunera os acionistas de forma diferente. Estes têm direito a receber as novas ações e têm três hipóteses: não fazer nada e receber as novas ações; vender os direitos de incorporação à própria empresa por 0,124 euros; ou vender os seus direitos no mercado, ao preço aí definido. Ou, naturalmente, uma combinação das várias opções.
A data para determinação de posição acionista que garante os direitos é 11 de maio, ou seja, as ações da EDP Renováveis negoceiam em “ex-dividendo” a partir do dia seguinte. A negociação dos direitos em mercado decorrerá entre 14 e 28 de maio e os direitos podem ser vendidos à empresa de 14 a 25 de maio. As novas ações serão admitidas à negociação a 3 de junho.
Esta não é a primeira vez que a EDP Renováveis, liderada por Miguel Stilwell de Andrade, opta por este mecanismo como forma de remuneração acionista. O mesmo sucedeu há cerca de um ano. As ações da EDP Renováveis valorizaram mais de 65% no último ano.
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