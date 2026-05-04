EDP Renováveis aumenta capital em 47 milhões para remunerar acionistas

A EDP Renováveis vai voltar a remunerar os seus acionistas através de um aumento de capital de até 46,9 milhões de euros, criando novas ações para os detentores do capital. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao final da tarde de segunda-feira, a empresa revela que a operação de scrip dividend vai gerar novas ações pela incorporação de reservas.

Em vez de um dividendo normal, que custa dinheiro à empresa, esta operação remunera os acionistas de forma diferente. Estes têm direito a receber as novas ações e têm três hipóteses: não fazer nada e receber as novas ações; vender os direitos de incorporação à própria empresa por 0,124 euros; ou vender os seus direitos no mercado, ao preço aí definido. Ou, naturalmente, uma combinação das várias opções.

A data para determinação de posição acionista que garante os direitos é 11 de maio, ou seja, as ações da EDP Renováveis negoceiam em “ex-dividendo” a partir do dia seguinte. A negociação dos direitos em mercado decorrerá entre 14 e 28 de maio e os direitos podem ser vendidos à empresa de 14 a 25 de maio. As novas ações serão admitidas à negociação a 3 de junho.

Esta não é a primeira vez que a EDP Renováveis, liderada por Miguel Stilwell de Andrade, opta por este mecanismo como forma de remuneração acionista. O mesmo sucedeu há cerca de um ano. As ações da EDP Renováveis valorizaram mais de 65% no último ano.