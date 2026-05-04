EDP Renováveis fecha terceiro contrato de venda de energia com a Meta nos EUA

A Meta e a EDP, através da EDP Renewables North America, anunciaram a assinatura de um contrato de compra e venda de energia de longo prazo (Power Purchase Agreement, ou PPA) para o projeto solar Cypress Knee, com capacidade de 250 megawatts (MW), a ser desenvolvido no Arkansas, nos Estados Unidos.

O projeto Cypress Knee Solar é o terceiro acordo de energia celebrado entre a Meta e a EDP nos Estados Unidos. Com este contrato, a capacidade total de energia contratada entre as duas empresas chega agora a 545 MW.

“Projetos como o Cypress Knee Solar vão além do aumento da capacidade renovável: reforçam a resiliência da rede elétrica e apoiam a crescente eletrificação da economia digital, enquanto asseguram soluções de energia limpa”, afirma Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP e EDP Renováveis, citado num comunicado partilhado com a imprensa.

“Orgulhamo-nos de continuar a expandir a nossa colaboração com a EDPR”, afirmou Amanda Yang, responsável pela área de Energia Limpa e Renovável da Meta, que realça a criação de emprego a nível local e benefícios económicos para a comunidade que decorrem desta parceria.

O projeto Cypress Knee Solar, quando entrar em operação, vai contribuir para o financiamento de serviços públicos essenciais e para a melhoria de infraestruturas, indica a elétrica no memso comunicado. Durante a fase de construção, estima-se que o projeto gere várias centenas de postos de trabalho. A conclusão do projeto está prevista para 2028.