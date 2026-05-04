Estée Lauder planeia cortar mais 3 mil empregos e sobe previsão de lucro

A empresa de cosméticos planeia cortar sobretudo em grandes armazéns. As poupanças podem chegar aos 1,2 mil milhões de dólares.

A Estée Lauder prevê cortar até mais de três mil postos de trabalho este ano, com poupanças de 1,2 mil milhões de dólares em custos. As medidas permitem rever em alta o lucro anual da empresa norte-americana durante o período de crise que atravessa e foram acolhidas pelos mercados, de acordo com a Reuters.

A empresa está a passar por uma restruturação e prevê uma redução total de 9.000 a 10.000 empregos, mais três mil do que a estimativa anterior de até 7.000. Mais de 70 % dos cortes adicionais deverão resultar da redução de funções em grandes armazéns, avança ainda a Reuters. O novo objetivo corresponde a cerca de 17,5 % da força de trabalho global de 57.000 pessoas registada em 30 de junho de 2025.

A Estée Lauder aponta agora para um lucro ajustado anual de 2,35 a 2,45 dólares por ação, acima da previsão anterior de 2,05 a 2,25 dólares por ação. A empresa espera também que as vendas líquidas orgânicas cresçam no limite superior do intervalo anterior de 1% a 3%.

Lançamentos premium e simplificação da cadeia de abastecimento estão no topo das prioridades da Estée Lauder, sob o comando do novo CEO, Stephane de La Faverie, que ajudou a melhorar as vendas trimestrais em mercados de luxo, incluindo a China e a Europa. No terceiro trimestre, as vendas atingiram 3,71 mil milhões de dólares, acima dos 3,69 mil milhões esperados pela LSEG. O lucro ajustado foi de 0,88 dólares por ação, acima dos 0,65 dólares estimados.

Entretanto, a Estée Lauder está a avaliar o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 100% das ações de classe B da Puig, dona da Jean Paul Gaultier, a um preço entre 18 e 19 euros por título, no quadro das negociações para uma fusão entre os dois grupos de beleza, noticiou na semana passada o jornal económico Expansión.

As conversações continuam em curso e ainda não há acordo fechado. Segundo o jornal espanhol, há entendimento em alguns pontos relevantes, incluindo o preço das ações de classe B, a equação de troca e matérias de governação, mas subsistem temas financeiros e de controlo societário por resolver. Estée Lauder e Puig recusaram comentar.

As duas empresas confirmaram em março que estão em conversações para uma eventual fusão. Juntas, podem valer qualquer coisa como 35 mil milhões de euros e tornar-se no terceiro maior grupo do setor, atrás da gigante francesa L’Oréal e da suíça Galderma.