Estes são alguns projetos que fizeram a diferença na edição anterior

A 6.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros contou com mais de 70 projetos inscritos e, para além das várias distinções atribuídas, ficou marcada pelo destaque de dois territórios que se sobressaíram pela diversidade consistência dos seus projetos: a Junta de Freguesia da Estrela, vencedora do Prémio Inovação, e o Município Freixo de Espada à Cinta, que arrecadou o Grande Prémio do Ano.

Além destas distinções, ambos os territórios foram distinguidos em várias subcategorias, somando vitórias e menções honrosas em diferentes áreas de intervenção.

Junta de Freguesia da Estrela: inovação transversal

A Junta de Freguesia da Estrela destacou-se pela abrangência das suas candidaturas, tendo sido premiada em várias áreas estratégicas.

Na subcategoria Higiene de Espaço Público, o projeto “Renovação da frota de Higiene Urbana” foi vencedor, enquanto o projeto “Estrela + Inteligente – Sensorização de Papeleiras” recebeu menção honrosa. Esta última iniciativa introduziu tecnologia de monitorização em tempo real nas papeleiras, permitindo acompanhar os níveis de enchimento e otimizar as rotas de recolha, tornando o serviço mais eficiente.

Na área da Inovação e Tecnologia, o projeto “Geslicenciamento” foi distinguido como vencedor, a par da candidatura “Electra”. Ainda neste eixo tecnológico, a freguesia conquistou o prémio de Educação Digital com o projeto “Apple Education”.

Também no domínio do Planeamento Urbanístico, a iniciativa “Sala de Situação” foi distinguida como vencedora.

A freguesia apresentou ainda projetos noutras áreas a concurso, nomeadamente, “Public Value Festival”, “Fomecas”, “Estrela pela Felicidade” e “Sistemas de rega inteligentes”.

O conjunto destas distinções consolidou a Junta de Freguesia da Estrela como vencedora do Prémio Inovação, refletindo uma estratégia diversificada e transversal em várias áreas de atuação local.

Freixo de Espada à Cinta: Grande Prémio Autarquia do Ano

O município de Freixo de Espada à Cinta foi distinguido com o Grande Prémio Autarquia do Ano, destacando-se pelo número e sobretudo pela diversidade de projetos premiados.

Na categoria de Artesanato, o projeto “A Seda de Freixo de Espada à Cinta – Valorização e Promoção” foi vencedor. Também na área do Ensino Profissional, o “Polo Profissional” conquistou o primeiro lugar.

O município arrecadou ainda distinções em:

Formação Contínua e Educação para a Vida – “Universidade Sénior de FEC”

Turismo – “Rota dos Miradouros de Freixo de Espada à Cinta”

Iniciativas de Voluntariado Social – “Voluntariado Médico”;

Qualidade de Vida na Terceira Idade – “Envelhecimento Ativo”;

Conservação do Património – AEC “Usos, Costumes e Tradições de Freixo”;

Festivais e Eventos Culturais – “Feira da Amendoeira em Flor”;

Promoção de Estilo de Vida Saudável – “Atividades Desportivas”;

Incentivos à Agricultura – “Gabinete do Agricultor”;

Espaços Verdes – “Valorização e requalificação do Complexo Natural da Congida”.

A diversidade das áreas reconhecidas contribuiu para a atribuição do Grande Prémio Autarquia do Ano ao município.

Reconhecimento do trabalho local

Os resultados da edição anterior evidenciam a capacidade das autarquias portuguesas para desenvolver projetos em múltiplas frentes desde a inovação tecnológica à valorização do património, à educação e ao bem-estar público.

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros volta agora a abrir candidaturas, convidando novas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia a apresentar os seus projetos e a integrar o conjunto de territórios distinguidos a nível nacional.