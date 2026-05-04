Defesa

Exército autorizado a gastar 2,2 milhões de euros na compra de viaturas especiais

  • eRadar
  • 11:53

Exército obteve aval do Governo para a compra de até treze viaturas especiais. Há mais duas empresas licenciadas para vender produtos de Defesa.

O Exército Português obteve o aval do Governo para a compra até cerca de 2,2 milhões de euros de viaturas especiais, reforçando os transportes do ramo das Forças Armadas. A aquisição de até treze viaturas será financiada com verbas inscritas no Orçamento do Exército para 2026.

“O Exército efetua significativos movimentos e transportes operacionais de material, em veículos de natureza específica, adaptados às missões e atividades desenvolvidas e destinados às funções de Defesa Nacional, sendo fundamental a renovação gradual da frota”, pode ler-se num despacho do Ministério da Defesa datado de 24 de abril e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Para o Exército cumprir a sua missão, o Governo autoriza a realização da despesa “até ao montante global máximo de 2 207 000,00 euros (dois milhões, duzentos e sete mil euros), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, com a aquisição de até duas viaturas porta-contentores ‘Sideloader’; até três camião-trator 40 toneladas; até dois semirreboque porta contentores 40 toneladas; até dois camião-trator 85 toneladas e até quatro semirreboque de 70 toneladas”.

O Ministério da Defesa também esclarece que será delegado ao Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, “os poderes para a prática de todos os atos a realizar no âmbito dos procedimentos pré-contratuais para a aquisição” das viaturas especiais.

Mais duas empresas licenciadas para vender produtos de Defesa

Entretanto, o Ministério da Defesa também autorizou o licenciamento de duas empresas portuguesas para as atividades de comércio e indústria de produtos relacionados com a defesa.

Nesse sentido, o Governo autorizou o “licenciamento, para o exercício das atividades de comércio e indústria de bens e tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa, à sociedade comercial, sob a forma de sociedade anónima, denominada “AEROMEC – Mecânica de Aeronaves, S. A.”, referido em despachado do Ministério da Defesa datado de 23 de abril de 2026 e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Também autorizou uma segunda empresa ao “exercício da atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa à sociedade comercial, sob a forma de sociedade por quotas CARGOVALOR, L.da”, como se pode ler num despacho do Ministério datado de 23 de abril de 2026 e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Exército autorizado a gastar 2,2 milhões de euros na compra de viaturas especiais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exército conclui três dos 11 projetos do PRR

Ana Marcela,

Os três projetos já concluídos permitiram disponibilizar 53 unidades de alojamento, com capacidade global para 122 militares, informa porta-voz do Exército Português.