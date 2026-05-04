Exército autorizado a gastar 2,2 milhões de euros na compra de viaturas especiais

O Exército Português obteve o aval do Governo para a compra até cerca de 2,2 milhões de euros de viaturas especiais, reforçando os transportes do ramo das Forças Armadas. A aquisição de até treze viaturas será financiada com verbas inscritas no Orçamento do Exército para 2026.

“O Exército efetua significativos movimentos e transportes operacionais de material, em veículos de natureza específica, adaptados às missões e atividades desenvolvidas e destinados às funções de Defesa Nacional, sendo fundamental a renovação gradual da frota”, pode ler-se num despacho do Ministério da Defesa datado de 24 de abril e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Para o Exército cumprir a sua missão, o Governo autoriza a realização da despesa “até ao montante global máximo de 2 207 000,00 euros (dois milhões, duzentos e sete mil euros), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, com a aquisição de até duas viaturas porta-contentores ‘Sideloader’; até três camião-trator 40 toneladas; até dois semirreboque porta contentores 40 toneladas; até dois camião-trator 85 toneladas e até quatro semirreboque de 70 toneladas”.

O Ministério da Defesa também esclarece que será delegado ao Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, “os poderes para a prática de todos os atos a realizar no âmbito dos procedimentos pré-contratuais para a aquisição” das viaturas especiais.

Mais duas empresas licenciadas para vender produtos de Defesa

Entretanto, o Ministério da Defesa também autorizou o licenciamento de duas empresas portuguesas para as atividades de comércio e indústria de produtos relacionados com a defesa.

Nesse sentido, o Governo autorizou o “licenciamento, para o exercício das atividades de comércio e indústria de bens e tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa, à sociedade comercial, sob a forma de sociedade anónima, denominada “AEROMEC – Mecânica de Aeronaves, S. A.”, referido em despachado do Ministério da Defesa datado de 23 de abril de 2026 e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Também autorizou uma segunda empresa ao “exercício da atividade de comércio e indústria de bens e tecnologias militares/produtos relacionados com a defesa à sociedade comercial, sob a forma de sociedade por quotas CARGOVALOR, L.da”, como se pode ler num despacho do Ministério datado de 23 de abril de 2026 e publicado esta segunda-feira em Diário da República.