Finerge assegura financiamento de 115 milhões de euros para quatro projetos solares híbridos no Norte

A empresa de energia renovável Finerge concluiu uma ronda de financiamento de 115 milhões de euros para a construção e operação de quatro projetos solares híbridos no Norte de Portugal.

Os projetos em Sendim, Senhora da Póvoa, Benespera e Riodades estarão ligados a parques eólicos atualmente em operação e no seu conjunto estes projetos acrescentarão 257 MWp de nova capacidade solar instalada ao portefólio da Finerge.

O Project Sunrise foi estruturado como uma operação de project finance, com o financiamento contratado ao nível de cada projeto, sendo a Central Solar Fotovoltaica de Raia Douro a entidade mutuária.

“Este financiamento representa mais um marco importante na execução da estratégia de crescimento orgânico da Finerge, potenciando as sinergias entre as tecnologias eólica e solar, e maximizando o valor dos nossos ativos existentes”, afirmou o presidente executivo da Finerge, Pedro Norton, citado em comunicado.

A Finerge afirma ser o maior produtor de energia eólica em Portugal, com a empresa a operar mais de 90 parques eólicos e 18 parques solares, distribuídos por mais de 61 municípios em Portugal e seis províncias em Espanha.