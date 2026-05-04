Força Aérea lançou mais um satélite para o espaço

A Força Aérea Portuguesa assinalou no passado domingo, pelas 8h00 de Lisboa, o lançamento de mais um satélite para o espaço. A integração do satélite na Constelação do Atlântico teve sucesso, a bordo do lançador Falcon 9 da SpaceX, a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, nos EUA.

O lançamento marca “mais um passo significativo na edificação desta iniciativa com forte envolvimento nacional [assim como] um passo decisivo no reforço das capacidades de Portugal no domínio espacial”, pode ler-se em comunicado enviado pela Força Aérea.

O satélite CA-02 é o primeiro totalmente adquirido pelo ramo das Forças Armadas e está equipado com tecnologia de Radar de Abertura Sintética (SAR), que permite observar a superfície terrestre em quaisquer condições meteorológicas, de dia e de noite.

“A aposta no domínio espacial insere-se numa estratégia mais ampla de desenvolvimento de novas capacidades aéreas e espaciais, assente em parcerias com a indústria e com o sistema científico e tecnológico nacional”, acrescentou o ramo das Forças Armadas em comunicado. “Este conjunto de projetos permite à Força Aérea acompanhar a evolução tecnológica e responder aos desafios emergentes, posicionando-se na linha da frente da inovação e contribuindo para a afirmação de Portugal no quinto domínio, o Espaço”.

Num depoimento que acompanha o comunicado enviado, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), general Sérgio Pereira, considera que este lançamento é “mais um grande sucesso” para a Força Aérea. “Assistimos ao lançamento do segundo satélite de tecnologia SAR, o que nos permite o tempo de revisita cada vez mais robusto, mais forte, o que nos torna mais resilientes”, sublinhou ainda Sérgio Pereira.