Governo vai apresentar plano para diminuir dependência dos combustíveis fósseis

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, indicou que o Governo está a trabalhar para apresentar “muito em breve” um plano para reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis.

“Estamos a trabalhar para apresentar muito em breve um plano para reduzir, e reduzir substancialmente, a nossa dependência dos combustíveis fósseis“, afirmou a ministra do Ambiente e Energia.

Maria da Graça Carvalho partilhou esta informação no âmbito de um discurso de encerramento da apresentação da proposta de Programa Setorial das Zonas de Aceleração de Energias Renováveis, que decorreu esta segunda-feira, ao final da tarde.

No mesmo discurso, a ministra assinalou que “ainda dependemos muito dos combustíveis fósseis na nossa energia total“. Exemplificou que o consumo é “elevado” no setor dos transportes e da indústria. Fez esta observação depois de declarar “orgulho” nos 80,7% de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis.

A elevada penetração de energias limpas na produção de eletricidade “protege” os consumidores portugueses, o que foi “muito visível” na atual situação de conflito e de crise energética.