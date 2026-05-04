Hiscox on Tour aposta na proximidade em Portugal

A Hiscox reforça a sua proximidade ao mercado português com a estreia do Hiscox on Tour, uma iniciativa já na 4.ª edição em Espanha que chega agora a Portugal com duas paragens, em Lisboa e no Porto, para fortalecer a ligação aos mediadores e promover a capacitação do setor segurador.

A decisão de trazer o projeto para o país surge num contexto de crescimento e consolidação da operação nacional. “Depois de várias edições em Espanha, fazia todo o sentido estender o Hiscox on Tour a Portugal. É um mercado onde temos vindo a reforçar a nossa presença e onde queremos aprofundar a nossa relação com os mediadores”, explica Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da Hiscox em Portugal. “Mais do que apresentar a nossa oferta, queremos ouvir quem está no terreno e compreender melhor os desafios que enfrentam no dia a dia.”.

Num setor em rápida transformação, marcado pela digitalização, pela crescente sofisticação dos riscos e por clientes cada vez mais exigentes, a seguradora procura posicionar-se como um parceiro ativo no desenvolvimento da mediação. “Os mediadores têm hoje um papel ainda mais relevante, não só na distribuição, mas também na interpretação das necessidades dos clientes e na construção de soluções ajustadas. É fundamental que estejam preparados para esse contexto e é aí que iniciativas como esta podem fazer a diferença”, sublinha.

O Hiscox on Tour foi desenhado precisamente com essa ambição: criar um espaço de partilha, aprendizagem e capacitação. Sob o mote “Descobre o Mundo Hiscox”, os encontros vão permitir apresentar o portefólio da seguradora, mas também explorar tendências do setor e fomentar o diálogo entre profissionais. “Queremos que estes momentos sejam úteis e práticos. Não se trata apenas de transmitir informação, mas de gerar conhecimento e promover a troca de experiências entre quem conhece bem o mercado e quem o vive no dia a dia”, acrescenta o responsável.

Uma das vertentes centrais da iniciativa passa pela aposta na tecnologia como fator de eficiência e competitividade. A plataforma MyHiscox, que permite gerir apólices e processos de forma mais ágil, será um dos destaques das sessões. “A digitalização já não é uma opção, é uma necessidade. O nosso objetivo é disponibilizar ferramentas que simplifiquem o trabalho dos mediadores e lhes permitam focar-se no que realmente acrescenta valor: o aconselhamento ao cliente”, afirma Emérico Gonçalves.

A par da componente técnica e formativa, o Hiscox on Tour aposta fortemente no reforço da dimensão relacional do setor. Cada evento inclui momentos de networking, pensados para estimular o contacto direto entre profissionais e consolidar relações de confiança. “O setor segurador vive muito da proximidade. Criar oportunidades para que os mediadores se encontrem, partilhem experiências e discutam desafios é essencial para o seu desenvolvimento e para a evolução do próprio mercado”, defende.

A estreia em Portugal integra-se ainda numa visão mais ampla da Hiscox para a Península Ibérica, baseada na especialização, na proximidade e no investimento contínuo na rede de mediadores. “Acreditamos que o crescimento sustentável do setor passa por profissionais bem preparados, com acesso a conhecimento e ferramentas adequadas. É isso que procuramos promover com esta iniciativa”, refere.

O arranque do Hiscox on Tour está marcado para o dia 14 de maio, no Porto, com uma sessão que decorrerá ao longo do dia e terminará com um momento de networking. A iniciativa segue depois para Lisboa, a 24 de setembro, replicando o formato e alargando o convite a mediadores de diferentes geografias.

Para Emérico Gonçalves, esta é apenas a primeira etapa de um percurso que a seguradora quer aprofundar no mercado nacional. “Queremos estar cada vez mais próximos dos mediadores, ouvir as suas necessidades e crescer em conjunto. O Hiscox on Tour é uma expressão clara desse compromisso e da nossa ambição para o futuro em Portugal”, conclui.