Intermediário de crédito Simplefy entra nos seguros

A Simplefy, comunidade de intermediários de crédito com mais de 300 parceiros, anunciou esta segunda-feira a entrada no mercado de seguros, anunciaram em comunicado. A expansão pretende “replicar o modelo” de negócio que, em 2025, impulsionou um crescimento de 86% no volume de financiamento intermediado.

Rui Lopes, CEO da Simplefy, explica que “a entrada no mercado segurador representa, para a Simplefy, a consequência natural de uma visão estratégica a longo prazo. Não se trata de uma transformação do modelo de negócio, mas da sua consolidação, alargando a nossa oferta para uma gestão financeira mais ampla.”

Rui Guerreiro foi o escolhido pela empresa para liderar a entrada no setor segurador como Head of Insurance & New Business. Guerreiro foi Affinity BU Manager and Senior Account Manager na Zuritel, na Zurich. Esteve depois no BNP Paribas Cardif como Head of Partner Strategy – Iberia e passou ainda pela AON, onde foi Head of Affinity/Executive Director. Agora, Guerreiro vai estruturar a nova linha de negócio da Simplefy e garantir que a integração de seguros se alinha com o modelo operacional dos parceiros financeiros da rede.

“O objetivo da Simplefy é que o seguro seja uma vantagem real para o negócio dos parceiros e para o cliente, e não apenas mais um produto a comercializar. Estamos a criar um modelo em que a integração de seguros instrui o cliente final para decisões mais informadas e conscientes”, afirma Rui Guerreiro.

A empresa quer ter 50 parceiros certificados e a operar ativamente no setor segurador até ao final do ano.