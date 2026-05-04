“Já perdemos muito tempo a discutir o pacote laboral”, diz CEO do BPI

O presidente executivo do BPI considerou, esta segunda-feira, que já se perdeu “muito tempo a discutir o pacote laboral” e que isso é o “bom exemplo” de “um país adiado sistematicamente”.

João Pedro Oliveira e Costa afirmou, na conferência de apresentação dos resultados do banco no primeiro trimestre, que se andou “meses a fio” a discutir “vírgulas” e que, em vez de “sistematicamente” se discutir “pequenas agendas”, o país devia discutir um “tema maior”.

“Há uma verdade sobre este assunto: Portugal está num mundo global, temos vários blocos económicos muito competitivos. Temos de encarar isso porque, felizmente, conseguimos todos alcançar na Europa um nível de vida e um bem-estar muito significativo”, explicou.

E acrescentou de seguida: “Temos de preservar esse mesmo bem-estar, modernizando-nos, indo de acordo com as tendências, obviamente garantindo determinados direitos alcançados e determinados princípios que não podem ser ultrapassados“.

Oliveira e Costa fez referência ao mercado laboral jovem, que é “tão mais fraco do que a média do desemprego em Portugal”. Porquê? “Penso que é pela rigidez que existe no mercado de trabalho, e faz com que os jovens não tenham capacidade de entrar”, respondeu.

O BPI registou lucros de 133 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 2% em relação ao mesmo período do ano passado.