Luiza Teodoro deixa Verlingue Portugal. Naftalski é CEO interino

Luiza Fragoso Teodoro anunciou a sua saída da Verlingue Portugal. Soube ECOseguros junto de fontes de mercado, que a agora ex-CEO da Verlingue Portugal renunciou ao mandato no final do mês de abril. A corretora está agora a avaliar novas pessoas para assumirem o cargo, mas enquanto esse processo se desenrola, Nicolas Naftalski, Deputy CEO da Verlingue Europa, está atualmente a atuar como CEO interino. José Félix Morgado mantém-se como Chairman da Verlingue Portugal.

Os membros da Comissão Executiva Miguel Salema Garção, Tiago Corrêa Figueira, Ricardo Santos, Rui Monteiro e Sofia Melo Mendes, mantém-se nos cargos.

Luiza Fragoso Teodoro tem uma extensa carreira no setor de seguros: em 1999, tratou da Gestão de Produto na Companhia de Seguros Mundial Confiança. Em 2001, ingressou na Tranquilidade, onde desempenhou diversas funções até 2018. Mais tarde, integrou a Metlife, de 2018 a 2024. Depois, em junho de 2024, assumiu funções como CEO e membro do Comité Executivo da Verlingue Portugal.

“Encerrar ciclos faz parte de qualquer percurso profissional com intenção”, explicou numa publicação nas redes sociais. “Recentemente, decidi deixar as minhas funções na Verlingue Portugal. Foi uma decisão ponderada e alinhada com os meus valores – sobretudo com a clareza sobre onde posso, hoje, gerar maior impacto e contribuir com verdadeiro propósito”, justificou. “A todos os que fizeram parte deste percurso, o meu sincero obrigada”, agradeceu.

Contatada por ECOseguros, Teodoro explica que está “a avaliar opções e a dar corpo a alguns projetos que tinha na gaveta, nomeadamente a escrita de um livro”.

Nicolas Naftalski, o CEO interino, foi contratado em janeiro deste ano para assumir funções como Deputy CEO da Verlingue Europa e Head of Specialty & Affinity no âmbito de uma reorganização mais ampla da Verlingue, enquadrada no plano estratégico “Better Future 28” do Grupo Adelaïde.