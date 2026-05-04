Lusitania e CCA avançam com Seguros Lab nas escolas

As seguradoras Lusitania e Lusitania Vida e a CCA Law firm avançaram com o programa conjunto “Seguros LAB” com o objetivo de promover a “Literacia Financeira e ajudar os alunos a compreender, de forma simples e prática, o papel dos seguros no dia a dia”. Adotaram o lema “Seguro é Saber!”.

Para começar a iniciativa dirige-se a alunos do 7.º e 8.º anos, levando às escolas conteúdos adaptados à sua realidade e linguagem. “O que é o seguro?”, “Quais os tipos de seguro que existem?” e “Como funciona o seguro em caso de sinistro?” são algumas das questões a abordar e que pretendem explicar, de forma simples e prática, o papel dos seguros e a sua importância.

A estreia aconteceu no passado dia 24 de abril, no Externato Marista de Lisboa tendo contado com a presença de Susana Pacheco, Diretora dos Serviços Jurídicos da Lusitania e da Lusitania Vida, Diana Nogueira Pires, Advogada da Lusitania e Lusitania Vida), José Limón Cavaco, Sócio da CCA Law Firm e Ana Serra Calmeiro,Associada Sénior da CCA Law Firm.

Na segunda feira, 4 de maio, há nova sessão no Externato Flor do Campo, em Odivelas.

“Este projeto reflete o compromisso da Lusitania e da Lusitania Vida com a promoção da literacia financeira desde cedo, contribuindo ativamente para uma maior consciencialização sobre a importância da proteção e da gestão de riscos, em particular no âmbito dos seguros” explica Susana Pacheco. A jurista acredita que a proteção começa muito antes da contratação de um seguro, “começa na capacidade de compreender riscos, fazer escolhas responsáveis e antecipar o futuro. Ao levarmos estes temas às escolas, queremos contribuir para que os jovens cresçam mais preparados, mais confiantes e mais conscientes do papel que os seguros podem desempenhar na sua segurança e bem‑estar”, afirma.

Para José Limón Cavaco, da CCA Law Firm, “a literacia financeira tem vindo a afirmar-se como uma competência essencial para a autonomia e o bem-estar das novas gerações. Num contexto marcado por crescente incerteza económica e pela complexidade das decisões do dia a dia, torna-se cada vez mais importante capacitar os jovens, não apenas para gerir o dinheiro, mas também para compreender, antecipar e mitigar riscos, nomeadamente através de instrumentos como os seguros, que desempenham um papel fundamental na sua proteção”, conclui.