Marinha americana vai escoltar navios presos no Estreito de Ormuz

Em paralelo com as negociações com o Irão, Donald Trump anunciou o “Projeto Liberdade”, uma operação que envolverá mais de cem aeronaves, navios e drones, na qual participarão 15mil efetivos militares em operações de escolta de navios em trânsito pelo estreito de Ormuz.

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