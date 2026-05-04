Direto Marinha americana vai escoltar navios presos no Estreito de Ormuz
Agência britânica registou esta segunda-feira um ataque contra um petroleiro no estreito de Ormuz, o segundo em menos de 24 horas.
Em paralelo com as negociações com o Irão, Donald Trump anunciou o “Projeto Liberdade”, uma operação que envolverá mais de cem aeronaves, navios e drones, na qual participarão 15mil efetivos militares em operações de escolta de navios em trânsito pelo estreito de Ormuz.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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