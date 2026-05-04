Matrículas de novos Tesla em Portugal afundam 33% em abril

⚡ ECO Fast As vendas da Tesla em Portugal registaram uma queda significativa em abril, com apenas 203 novos veículos matriculados, uma redução de 32,8% em relação ao ano anterior.

Apesar da descida nas matrículas da Tesla, a marca chinesa BYD teve um desempenho oposto, com um aumento de quase 42% nas vendas, totalizando 603 novos automóveis.

As vendas de veículos elétricos na Europa devem recuperar este ano, mas a volatilidade nas entregas pode afetar as matrículas mensais.

As vendas da Tesla em Portugal voltaram a dar sinais de abrandamento. Em abril, foram matriculados no país somente 203 novos veículos da marca de carros elétricos liderada por Elon Musk, menos um terço do que os 302 matriculados no mesmo mês do ano anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela ACAP.

Abril representou assim uma queda de 32,8% no número de novos Tesla a chegarem às estradas portuguesas, de acordo com a associação que representa o setor automóvel, num mês marcado pela escalada dos preços dos combustíveis resultante da guerra no Médio Oriente. Em março, as matrículas da marca também recuaram em torno de 1%.

Não significa isto que os portugueses estejam menos interessados em carros 100% elétricos. No mesmo mês, a rival chinesa BYD viu serem matriculados em Portugal 603 novos automóveis, o que representou um crescimento de quase 42%.

Apesar da descida do número de novos Tesla matriculados em abril, já foram matriculados este ano em Portugal 2.929 novos automóveis da marca, um crescimento de 19,7% face a 2025, segundo os dados recolhidos pela associação.

Num momento em que as vendas da Tesla no continente europeu têm recuperado, Portugal junta-se a um grupo de países onde as novas matrículas têm sofrido fortes contrações. Em Espanha, as matrículas de novos Tesla em abril afundaram 47,3%, enquanto na Noruega a quebra chegou aos 61%.

Em contraste, as matrículas de automóveis da marca mais do que duplicaram em França, Suécia e Dinamarca, com aumentos que no caso francês chegou aos 111%, de acordo com uma compilação da Reuters.

À agência, Andy Leyland, cofundador e especialista em cadeias de abastecimento da SC Insights, explicou que “as vendas de veículos elétricos na Europa deverão recuperar este ano, devido a uma combinação de novos modelos, melhor desempenho e preços mais elevados da gasolina”.

No entanto, o especialista afirmou que as matrículas estão muito dependentes das entregas dos veículos aos clientes a partir das fábricas. Se os veículos forem transportados por via marítima, as entregas podem não ocorrer todos os meses, refletindo-se numa elevada volatilidade nas estatísticas.