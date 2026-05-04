PM do Canadá recusa mundo “fechado e brutal” e submissão a potências

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, recusou esta segunda-feira um “mundo mais transacional, fechado e brutal”, pedindo mais cooperação entre Europa e Canadá face a “potências hegemónicas”, quando os Estados Unidos se isolam no comércio e na defesa.

“O mundo está a atravessar uma rutura em várias dimensões – na tecnologia, na energia, no comércio e na geopolítica. A integração está a ser usada como arma por alguns e as regras já não estão a limitar as potências hegemónicas, pelo que temos de enfrentar ativamente o mundo como ele é e não como gostaríamos que fosse”, disse Mark Carney.

Intervindo na sessão pública da oitava cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), que decorre esta segunda-feira na capital da Arménia, em Erevan, o chefe de Governo do primeiro país não europeu convidado para o encontro acrescentou: “Sabemos que a nostalgia não é uma estratégia, mas também não acreditamos que estejamos destinados a submeter-nos a um mundo mais transacional, fechado e brutal”.

As declarações surgem quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça aplicar tarifas de 25% sobre os automóveis europeus. Donald Trump quer também retirar tropas da NATO na Alemanha por estar descontente com os aliados europeus na falta de apoio logístico à guerra contra o Irão e pretende avançar com uma iniciativa para assegurar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

A capital da Arménia, Erevan, recebe uma cimeira da CPE para debater a estabilidade do continente face às tensões geopolíticas mundiais sob o lema “Construir o futuro: unidade e estabilidade na Europa”.

Da lista oficial de participantes, que são mais de 40, contam 14 dos 27 chefes de Estado e de Governo europeus, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, que impulsionou a criação da CPE. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não participa por motivos de agenda.

O Canadá, representado pelo primeiro-ministro, Mark Carney, participa como convidado, na primeira vez em que um país não europeu integra uma cimeira da CPE.

“Considero que faz todo o sentido que o Canadá seja o primeiro país não europeu a juntar-se a este fórum, já que somos o mais europeu dos países não europeus”, assinalou Mark Carney. “Partilhamos um triplo alinhamento de história, valores e confiança e as nossas histórias estão profundamente interligadas”, acrescentou.

Falando em “valores comuns” e “história partilhada”, o primeiro-ministro canadiano defendeu cooperação entre a Europa e o Canadá em áreas que “vão muito além das áreas tradicionais”, sendo elas a da alimentação, energia e defesa, mas também a das comunicações via satélite, semicondutores, soberania digital, minerais críticos, sistemas de pagamento independentes, energia limpa e vacinas.

“O nosso imperativo estratégico é construir estas capacidades soberanas com os parceiros mais fiáveis, o que cria enormes oportunidades de cooperação entre o Canadá e a Europa”, concluiu.

A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo e cooperação que junta países da UE e vários Estados vizinhos do continente, criada em 2022, em contexto de invasão russa da Ucrânia.