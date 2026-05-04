Agricultura

Preços agrícolas podem subir 8,5% este ano devido à guerra no Médio Oriente

O setor agroalimentar surge como um dos mais expostos devido à forte dependência do petróleo e de matérias-primas derivadas.

O preço médio global dos principais produtos agrícolas poderá aumentar 8,5% este ano e 3,8% em 2027, devido ao conflito no Irão, segundo uma análise da Crédito y Caución divulgada esta segunda-feira.

Este impacto é explicado pela subida dos preços da energia ao longo de toda a cadeia de produção alimentar — da plantação e colheita ao processamento, armazenamento e transporte. O setor agroalimentar surge como um dos mais expostos, dada a sua forte dependência do petróleo e de matérias-primas derivadas.

Outro dos setores mais afetados é o dos transportes, em particular o marítimo. Um aumento sustentado de 50% nos preços do petróleo poderá elevar os custos do transporte marítimo entre 15% e 20%, estima a seguradora.

No que diz respeito às principais economias, os países do Médio Oriente serão os mais afetados, devido à sua dependência tanto das vendas de combustíveis fósseis como de setores intensivos em energia e orientados para a exportação, como os químicos e metais. Os países da Ásia-Pacífico, com exceção da China, também serão severamente afetados devido ao seu elevado consumo de petróleo e gás do Médio Oriente, de acordo com a análise da Crédito y Caución.

A Europa é outra grande consumidora de gás da região do Golfo. No entanto, a crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia mantém-se, o que deverá pressionar a atividade industrial. Assim, a indústria transformadora da zona euro poderá contrair 0,2% este ano, podendo a queda atingir 1,9% num cenário mais adverso.

A nível global, o efeito imediato do conflito traduz-se na subida dos preços do petróleo e do gás, com impacto direto no custo dos alimentos e, consequentemente, numa inflação mais elevada, seguido de uma redução no consumo dos consumidores.

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