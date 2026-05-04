Produção industrial sobe 3,2% em março após queda no mês das tempestades

O índice de produção industrial aumentou 3,2% em março, em termos homólogos, após a redução de 2,9% observada em fevereiro, no mês que ficou marcado pelo comboio de tempestades. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foram divulgados esta segunda-feira.

Todos os grandes agrupamentos industriais registaram variações homólogas positivas, com exceção da energia. O agrupamento de bens intermédios deu o contributo mais significativo para a variação do índice total (1,7 pontos percentuais), refletindo uma taxa de crescimento de 5,2% (-7,4% em fevereiro).

Os bens de investimento e os bens de consumo contribuíram com 1,2 e 1,1 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de aumentos de 6,4% e 3,6% (após reduções de 4,5% e 8,4% no mês anterior).

Já o agrupamento de energia passou de um crescimento homólogo de 14,0% em fevereiro para uma queda de 4,6% em março, contribuindo com -0,8 pontos percentuais.

Em termos mensais, o índice de produção industrial registou uma variação de 3,2% em março (-0,3% em fevereiro). Também aqui, todos os grandes agrupamentos apresentaram contributos positivos, exceto a energia (-0,6 pontos percentuais), que passou de uma variação de 7,5% em fevereiro para -3,4% em março.

O agrupamento de bens intermédios voltou a destacar-se, com o contributo mais elevado (1,5 pontos percentuais), impulsionado por um aumento mensal de 4,7% (-1,8% no mês anterior). Os bens de investimento registaram igualmente um contributo expressivo (1,4 pontos percentuais), com uma variação de 7,3% (1,4% em fevereiro).

No primeiro trimestre de 2026, o índice agregado apresentou uma variação homóloga nula, após 0,6% no trimestre anterior. O agrupamento de energia registou o crescimento mais acentuado (6,3%, face a -1,4% no quarto trimestre de 2025), enquanto os bens de consumo e os bens intermédios apresentaram variações negativas (-2,3% e -1,0%, respetivamente), depois de terem crescido 1,1% e 3,6% no trimestre precedente.