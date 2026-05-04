Quando a IA vai às compras: iniciativa do ECO vai analisar o papel da IA no comércio eletrónico
No dia 20 de maio, de manhã, o ECO promove uma talk que vai olhar para a forma como a inteligência artificial pode contribuir para o setor das compras online. Garanta o seu lugar nesta sessão.
A inteligência artificial (IA) está a ganhar um papel cada vez mais central no comércio eletrónico, da personalização das ofertas e do marketing à forma como as empresas antecipam a procura, gerem stocks, ajustam preços e automatizam o atendimento. Com este pano de fundo, a 8.ª Talk .IA irá olhar para o cruzamento entre IA e e-commerce, analisando como esta tecnologia pode trazer valor ao setor.
O encontro terá lugar no Estúdio ECO no dia 20 de maio, a partir das 9h, estando já confirmada a participação de Alexandre Nilo Fonseca, presidente da Associação da Economia Digital (ACEPI), como orador principal. Segue-se um painel com a participação de Carlos Machado Silva, responsável de IA dos CTT; Ivo Bernardo, cofundador da DareData; e um terceiro orador ainda a confirmar. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia.
Num mercado com margens apertadas, consumidores exigentes e concorrência permanente, a IA apresenta-se como ferramenta para ganhar escala, reduzir a fricção e melhorar a experiência de compra, da encomenda à entrega ao consumidor. Mas a qualidade dos dados e a integração de agentes autónomos permanecem como desafios.
💡 Quando a IA vai às compras: o novo motor do comércio eletrónico
📍 Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel nº 6, 3º C, Lisboa
📅 Quarta-feira, 20 de maio – 9h às 12h
📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite
Consulte o programa:
9h
Chegada
9h30
Introdução e contextualização
Tiago Freire, Subdiretor do ECO
9h45
Keynote Speaker
Alexandre Nilo Fonseca, Presidente da ACEPI — Associação da Economia Digital
10h10
Painel: Da personalização à entrega: o que a IA pode fazer pelo e-commerce
Carlos Machado Silva, Responsável da área de IA dos CTT
Ivo Bernardo, Cofundador e Senior Data Scientist da DareData
*Orador a confirmar
Moderador: Flávio Nunes, Editor do ECO
11h30
Encerramento e Networking
Quando a IA vai às compras: iniciativa do ECO vai analisar o papel da IA no comércio eletrónico
