.IA

Quando a IA vai às compras: iniciativa do ECO vai analisar o papel da IA no comércio eletrónico

  • ECO
  • 15:21

No dia 20 de maio, de manhã, o ECO promove uma talk que vai olhar para a forma como a inteligência artificial pode contribuir para o setor das compras online. Garanta o seu lugar nesta sessão.

A inteligência artificial (IA) está a ganhar um papel cada vez mais central no comércio eletrónico, da personalização das ofertas e do marketing à forma como as empresas antecipam a procura, gerem stocks, ajustam preços e automatizam o atendimento. Com este pano de fundo, a 8.ª Talk .IA irá olhar para o cruzamento entre IA e e-commerce, analisando como esta tecnologia pode trazer valor ao setor.

O encontro terá lugar no Estúdio ECO no dia 20 de maio, a partir das 9h, estando já confirmada a participação de Alexandre Nilo Fonseca, presidente da Associação da Economia Digital (ACEPI), como orador principal. Segue-se um painel com a participação de Carlos Machado Silva, responsável de IA dos CTT; Ivo Bernardo, cofundador da DareData; e um terceiro orador ainda a confirmar. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia.

Num mercado com margens apertadas, consumidores exigentes e concorrência permanente, a IA apresenta-se como ferramenta para ganhar escala, reduzir a fricção e melhorar a experiência de compra, da encomenda à entrega ao consumidor. Mas a qualidade dos dados e a integração de agentes autónomos permanecem como desafios.

💡 Quando a IA vai às compras: o novo motor do comércio eletrónico
📍 Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel nº 6, 3º C, Lisboa
📅 Quarta-feira, 20 de maio – 9h às 12h
📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite

Consulte o programa:

9h
Chegada

9h30
Introdução e contextualização
Tiago Freire, Subdiretor do ECO

9h45
Keynote Speaker
Alexandre Nilo Fonseca, Presidente da ACEPI — Associação da Economia Digital

10h10
Painel: Da personalização à entrega: o que a IA pode fazer pelo e-commerce
Carlos Machado Silva, Responsável da área de IA dos CTT
Ivo Bernardo, Cofundador e Senior Data Scientist da DareData
*Orador a confirmar
Moderador: Flávio Nunes, Editor do ECO

11h30
Encerramento e Networking

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Quando a IA vai às compras: iniciativa do ECO vai analisar o papel da IA no comércio eletrónico

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Guerra no Irão ameaça subir preços agrícolas em 8,5%

Fátima Castro,

O setor agroalimentar surge como um dos mais expostos devido à forte dependência do petróleo e de matérias-primas derivadas.