Rutte garante que Europa “percebeu a mensagem” de Trump e vai reforçar apoio aos EUA no Irão

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considera que os países europeus da aliança “perceberam a mensagem” de Donald Trump e vão reforçar o seu apoio no conflito com o Irão, garantindo que os acordos sobre o uso de bases militares sejam implementados.

“Houve alguma deceção por parte dos EUA, mas os europeus ouviram”, disse Mark Rutte esta segunda-feira, durante a cimeira da Comunidade Política Europeia na Arménia. Os países europeus “estão agora a certificar-se de que todos os acordos bilaterais de bases estão a ser implementados”, acrescentou, citado pela Reuters.

O secretário-geral da Aliança Atlântica também afirmou que há “cada vez mais” nações europeias a preparem a disponibilização de recursos militares, como caça-minas e navios varredores de minas, para serem usados perto do Golfo e, assim, estarem preparadas para uma “próxima fase” no Médio Oriente.

As declarações de Rutte surgem num momento em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu retirar mais de 5.000 militares norte-americanos da Alemanha.

As relações entre os países do Velho Continente e o líder dos EUA têm sido agravadas pelas divergências face ao conflito no Irão, com Trump a pressionar os países europeus da NATO a enviarem navios de guerra ou outros recursos militares para o Estreito de Ormuz, e com alguns líderes da Europa a questionarem o compromisso norte-americano com a aliança militar.