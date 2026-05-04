Servier, Universidade Europeia e Locarent, entre outras, promovem a Cultura Organizacional

Quando todos se movem na mesma direção, guiados por valores partilhados, as organizações tornam-se melhores locais de trabalho e mais impactantes no mercado. Duas empresas podem ter modelos de negócio idênticos e talentos semelhantes, mas uma cresce e prospera enquanto a outra luta para reter profissionais e atingir os seus objetivos.

A diferença reside naquilo que não se vê num organograma: a cultura organizacional. Empresas como a Servier, a Universidade Europeia e a Locarent — exemplos de organizações recentemente Certificadas™ — compreendem que a cultura não é um conceito estático, mas um ativo vivo. Ao obterem o selo da Great Place To Work®, estas e tantas outras organizações demonstram que é possível medir a qualidade do ambiente de trabalho e garantir que os valores saem do papel para serem vividos no dia a dia.

Quando todos compreendem e personificam os valores, as decisões tornam-se mais ágeis, a colaboração floresce e o talento permanece, porque acredita no propósito do que está a construir. Não se trata apenas de uma visão inspiradora; é uma estratégia de negócio. Empresas com culturas de elevada confiança são comprovadamente mais rentáveis: as 50 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal apresentam um crescimento financeiro 15% superior à média do mercado.

Contudo, o desafio permanece: o alinhamento cultural não acontece por acaso, nem pode ser imposto através de comunicações unilaterais ou posters motivacionais. Exige uma medição refletida do estado atual da organização, a identificação clara de lacunas e a coragem para resolvê-las de forma sistemática.

Compreender a cultura organizacional: a base de um local de trabalho próspero

Imagine uma equipa de futebol onde cada jogador tenta marcar golos sozinho. Os jogadores retêm a bola, a defesa não atua de forma coesa e ninguém se comunica. Este é um exemplo de um local de trabalho sem alinhamento cultural. Agora, imagine a mesma equipa onde todos conhecem o plano de jogo, partilham o mesmo espírito competitivo e confiam nos colegas. Este é um exemplo de um local de trabalho com alinhamento cultural.

Alinhamento cultural significa que todos na organização estão comprometidos com os mesmos objetivos e partilham os mesmos valores – um dos elementos-chave de uma excelente cultura organizacional. É diferente de engagement – alguém pode adorar o seu trabalho, mas ainda assim atuar como se estivesse a jogar numa equipa diferente. O engagement é sobre entusiasmo; o alinhamento é sobre direção.

Passo 1: Definir e comunicar os valores centrais

Qual é o propósito da sua empresa? Que princípios guiam as ações do dia a dia? Como quer que os colaboradores se sintam na organização? Estas perguntas ajudam a definir os valores centrais da empresa.

Uma vez identificados os valores, torne-os claros e acionáveis. Evite palavras genéricas como “excelência” que se poderiam aplicar a qualquer empresa. Seja específico sobre como os valores se refletem na prática. Por exemplo, ao invés de “valorizamos o trabalho em equipa”, diga “ganhamos juntos apoiando-nos nos bons e maus momentos”.

Integre os valores nas perguntas de recrutamento, avaliações de desempenho e reuniões de equipa. Por exemplo, no início de cada reunião geral, pode partilhar histórias de colaboradores que recentemente personificaram esses valores.

91% dos colaboradores das 50 Empresas do Ranking dos Melhores Lugares Para Trabalhar em Portugal afirma que a sua equipa executiva personifica inteiramente as melhores características da empresa.

Passo 2: Avaliar a cultura organizacional

Se os valores são a estrela polar das organizações, ferramentas como questionários aos colaboradores, focus group e reuniões individuais funcionam como a bússola para os alcançar. Faça perguntas como:

Compreende os valores da empresa e consegue descrevê-los na prática?

No seu dia a dia, é fácil ou difícil viver de acordo com os valores?

Os líderes demonstram consistentemente os valores através das suas ações e decisões?

As decisões parecem alinhadas com os valores? Porquê ou porque não?

Os valores fazem-no sentir mais conectado à equipa e à organização?

Onde vê lacunas entre os valores definidos e a forma como operamos?

O que sugeriria para alinhar melhor as práticas diárias com os valores?

Ao recolher feedback dos colaboradores pode identificar não apenas se conhecem os valores, mas se concordam com eles. Os colaboradores podem até sugerir novos valores ou sentir que os valores definidos não estão a ser efetivamente praticados. 87% dos colaboradores das 50 Empresas do Ranking dos Melhores Lugares Para Trabalhar em Portugal sentem que as suas ideias e sugestões são levadas em conta. Valor que desce para 50% quando se analisa as empresas do mercado.

Passo 3: Identificar lacunas e oportunidades

O questionário da Great Place To Work permite aceder a dados detalhados sobre a experiência dos colaboradores. Com os dados, analise os resultados para identificar desalinhamentos. Observe o que a liderança pensa estar a acontecer versus o que os colaboradores experienciam diariamente. Se várias pessoas mencionarem “a liderança diz uma coisa, mas faz outra”, encontrou uma fissura na base da empresa.

Preste atenção especial aos desajustes entre departamentos ou níveis hierárquicos. Por exemplo, a equipa de vendas pode descrever a cultura de forma completamente diferente da equipa de engenharia, ou gestores e colaboradores podem sentir que trabalham para organizações diferentes.

Se existirem muitos desalinhamentos, talvez não consiga resolver todos de imediato. Priorize a questão mais frequentemente mencionada ou aquela mais fácil de resolver primeiro.

Partilhe os resultados de forma transparente. Admitir que a cultura não é perfeita constrói confiança.

Dicas para partilhar os resultados do questionário:

O CEO agradece a participação e partilha os resultados da organização;

Gestores discutem o feedback com as suas equipas e criam planos de ação;

Indique claramente os próximos passos e prazos para resolver os problemas;

Utilize múltiplos canais de comunicação: reuniões gerais, vídeos, newsletters, emails.

Passo 4: Desenvolver e implementar estratégias de alinhamento

Ter os dados da cultura não basta – é necessário agir. Se a cultura estiver desalinhada, é necessário trabalhar para a redefinir. Mesmo culturas fortes podem ser melhoradas. Organizações de sucesso integram os valores em todos os pontos de contacto com os colaboradores, desde entrevistas de recrutamento até à celebração de conquistas e aos erros involuntários. Exemplos incluem:

Formação e desenvolvimento de liderança: ser um bom líder vai além de gerir a organização. Trata-se de conectar-se com os colaboradores, impulsionando uma cultura positiva.

ser um bom líder vai além de gerir a organização. Trata-se de conectar-se com os colaboradores, impulsionando uma cultura positiva. Programas de onboarding e aprendizagem contínua: a confiança começa no recrutamento e onboarding, garantindo que os colaboradores se sentem valorizados desde o primeiro dia.

a confiança começa no recrutamento e onboarding, garantindo que os colaboradores se sentem valorizados desde o primeiro dia. Sistemas de reconhecimento e recompensa alinhados com valores: celebrar colaboradores que exemplificam a cultura demonstra a sua importância.

Com base numa análise detalhada dos resultados do estudo, a JCDecaux Portugal avalia dimensões críticas — como confiança, respeito, imparcialidade e orgulho — para identificar tanto os seus pontos fortes como as oportunidades de melhoria.

A partir desta avaliação, a empresa assume o compromisso de investir no desenvolvimento das áreas com maior potencial de evolução, reforçando simultaneamente os aspetos mais valorizados pelas suas equipas.

Estes resultados são também utilizados para manter os colaboradores informados sobre novas iniciativas e mudanças, fortalecendo a transparência e a comunicação interna.

Desta forma, a JCDecaux Portugal reafirma o seu compromisso em construir um ambiente de trabalho positivo, inclusivo e motivador, onde o capital humano assume um papel central na estratégia e no crescimento sustentável da organização.

Passo 5: Monitorizar e refinar continuamente

A cultura evolui naturalmente à medida que a empresa cresce, enfrenta desafios e recebe novas perspetivas. Para manter o alinhamento, acompanhe indicadores como taxas de retenção, promoções e tempo necessário para que novos colaboradores se integrem.

Compare os resultados do questionário ao longo do tempo ou após implementar ações de melhoria planeadas. Continue a recolher feedback de forma contínua, através de questionário rápidos, entrevistas de saída e conversas informais. Com um ciclo de feedback consistente, pode identificar padrões e ajustar estratégias antes que os problemas se agravem.

Nas organizações que realizam recorrentemente o questionário Trust Index© da Great Place To Work® e atuam sobre as oportunidades identificadas, o índice de confiança cresceu, em média, 3 pontos percentuais. Este dado reflete o desempenho das empresas eleitas como Best Workplaces™ em 2026 que realizaram o survey da GPTW de forma consistente nos últimos três anos.

O papel da liderança no alinhamento da cultura organizacional

O alinhamento cultural começa pelo topo. Quando os colaboradores veem a liderança a exemplificar os valores definidos, estes deixam de ser apenas palavras num poster – tornam-se parte central da organização.

Exemplos de como líderes inspiram:

Formação em liderança: organize workshops de comunicação para desenvolver presença executiva e conexão autêntica, ensine aos líderes a apresentar histórias de forma impactante e gerir conversas difíceis.

organize workshops de comunicação para desenvolver presença executiva e conexão autêntica, ensine aos líderes a apresentar histórias de forma impactante e gerir conversas difíceis. Reforço através de storytelling: crie um espaço onde líderes partilham histórias de quando questionaram direções, mostrando a importância de falar quando algo não está correto.

crie um espaço onde líderes partilham histórias de quando questionaram direções, mostrando a importância de falar quando algo não está correto. Programas de reconhecimento: desenvolva um sistema de prémios para colaboradores que demonstram os valores, por exemplo, com reconhecimento público e carta personalizada do diretor.

Superar desafios comuns no alinhamento da cultura organizacional

Se encontrar resistência, investigue a origem. Talvez os colaboradores tenham visto muitas iniciativas de cultura falharem ou comportamentos contraditórios da liderança, como valorizar a colaboração, mas recompensar conquistas individuais, ou promover equilíbrio entre vida profissional e pessoal apenas na teoria.

Reveja políticas, promoções e sistemas de reconhecimento. Se não estiverem alinhados com os valores definidos, corrija os sistemas, não apenas a comunicação. Comece pequeno, demonstre ações concretas e seja paciente enquanto a confiança se constrói.

O impacto do alinhamento cultural: histórias de sucesso

Empresas com forte alinhamento cultural não apenas oferecem melhor experiência aos colaboradores — também ganham vantagens competitivas, como menor rotatividade e maior lealdade do cliente.

Promover uma cultura orientada por valores através do alinhamento

Criar uma cultura orientada por valores não é ter frases de missão perfeitas, mas sim garantir consistência entre o que se diz e o que se faz. Empresas de excelência medem regularmente a cultura para identificar e resolver problemas, melhorando a experiência dos colaboradores e os resultados do negócio.

A Great Place To Work oferece ferramentas e recursos completos para medir e melhorar o alinhamento cultural e conquistar uma vantagem competitiva distinta.