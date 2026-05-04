Venda de carros cresce 14,4% em abril. Peugeot lidera mercado

O mercado automóvel português registou um crescimento homólogo de 14,4% em abril, com 24.969 novos veículos matriculados, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta segunda-feira.

De janeiro a abril de 2026 foram colocados em circulação 98.722 novos veículos, o que representou um aumento de 10,2% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Em abril, os registos de ligeiros de passageiros cresceram 15,1%, para 21.592 unidades, em comparação com o mesmo mês de 2025. A Peugeot liderou as matrículas (2.314 unidades), à frente da Mercedes-Benz (1.693) e da Dacia (1.613). No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a Peugeot mantém a liderança (9.210), seguida da Mercedes-Benz (6.481) e da BMW (5.462).

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, em abril, um crescimento de 7,7% em termos homólogos, totalizando 2.719 unidades matriculadas.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui passageiros e mercadorias, registou um aumento de 20,1% face a abril de 2025, com 658 unidades comercializadas.