Vibrancy Studios escolhe Lisboa para primeiro escritório fora da Alemanha

A Vibrancy Studio, agência independente de culture marketing fundada na Alemanha, abriu um escritório em Lisboa. Este é a terceira localização da agência, depois de Berlim e Colónia. A agência liga marcas a comunidades culturais através de estratégia, campanhas criativas, parcerias com talentos e experiências ao vivo. Entre os clientes na Alemanha contam-se a Coca-Cola, Spotify, Johnnie Walker, L’Oréal, Converse, Desperados e JD Sports.

“Lisboa, em particular, oferece acesso a talento, a comunidades criativas e a uma audiência cada vez mais global, tornando-a uma base ideal para escalar o nosso modelo noutros mercados“, explica Nico Mahembe, co-foundador da Vibrancy, em declarações ao +M. No seu entender, “Portugal tem vindo a afirmar-se como um hub estratégico entre a Europa, África e as Américas”.

Outra das razões apontadas pelo responsável foi a identificação de uma lacuna no mercado. “As marcas estão a aumentar os seus investimentos em experiências e ativações culturais, mas a profundidade estratégica por detrás dessas iniciativas continua muitas vezes limitada. Para nós, isto representa uma oportunidade clara. Construir uma equipa em Portugal capaz de operar localmente, ligando simultaneamente as marcas a ecossistemas culturais internacionais”, explica.

Como exemplo, a Vibrancy Studios destaca que, em 2025, Portugal acolheu 557 festivais de música, com 2,5 milhões de espectadores, 75% dos quais partilharam a sua experiência nas redes sociais em tempo real. “Para marcas que querem fazer parte dessa conversa em vez de a interromper, a oportunidade é significativa”, argumenta a agência, em comunicado.

Sobre o posicionamento da agência, Nico Mahembe esclarece que “o marketing tradicional assenta sobretudo na visibilidade, em campanhas, alcance e eficiência dos meios. O marketing cultural assenta na relevância. Em vez de perguntar ‘como chegamos às pessoas?’, a questão passa a ser ‘como nos tornamos parte do que as pessoas já valorizam?‘”.

“Esta mudança tem implicações concretas para o negócio. Um maior engagement, uma afinidade com a marca mais sólida e um impacto mais duradouro, para além dos ciclos de campanha. Na Vibrancy Studios, operacionalizamos através da identificação de ecossistemas culturais, como a música, a arte, subculturas, e do posicionamento das marcas dentro desses ecossistemas de forma a criar participação e não apenas exposição”, antecipa.

O escritório em Lisboa conta atualmente com uma equipa de quatro pessoas a tempo inteiro, apoiada por três freelancers. João Camejo é o responsável pela liderança da operação em Portugal. Já trabalhou na Universal Music Group e na Nos Comunicações, tendo experiência na ativação de marcas no Nos Alive, Nos Primavera Sound, Liga Nos, Sporting CP e SL Benfica.

A equipa portuguesa não trabalha de forma isolada. “Recorremos ativamente à experiência das nossas equipas internacionais, combinando conhecimento local com uma perspetiva global. Esta combinação é essencial ao nosso modelo porque permite-nos manter relevância cultural no terreno, incorporando simultaneamente visão estratégica e criativa mais ampla proveniente de outros mercados”, nota Nico Mahembe.

Questionado sobre clientes em território nacional, não concretiza nomes. No entanto, Nico Mahembe revela que já estão em conversações com várias marcas locais e internacionais a operar em Portugal, bem como agências, “com vista a estabelecer parcerias estratégicas”. Paralelamente, estão a trabalhar com clientes internacionais em projetos que serão ativados no mercado português. “Ainda não podemos anunciar projetos específicos, mas o nosso pipeline é sólido e esperamos tornar públicas as primeiras colaborações muito em breve”, conclui.

A Vibrancy Studio foi fundada em 2022 por Nico Mahembe Ingendaay e David Zaun. Nico Mahembe conta com uma reputação de 15 anos dentro da indústria musical alemã como curador, promotor e co-fundador da Hype Fest, onde foi determinante para trazer Drake, Kendrick Lamar e J. Cole ao público alemão. David Zaun traz 15 anos de experiência em estratégia de marca na Publicis, Red Bull e Campari.