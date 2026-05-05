5 coisas que vão marcar o dia

Depois do banco BPI, esta terça-feira é dia da Corticeira Amorim prestar contas sobre o seu primeiro trimestre de 2026. A visita de Luís Montenegro à Alemanha e a reunião entre representantes dos EUA e da UE à margem do G7 marcam também a atualidade.

Resultados do primeiro trimestre da Corticeira Amorim

No dia seguinte à aprovação do pagamento de dividendos no valor ilíquido de 0,35 euros por ação, a Corticeira Amorim revela os resultados que obteve durante o primeiro trimestre de 2026. Recorde-se que a empresa fechou o ano passado com um resultado líquido de 55,6 milhões de euros, uma quebra de 20,3% face ao ano anterior.

Primeiro-ministro de visita à Alemanha

O primeiro-ministro Luís Montenegro visita oficialmente o território alemão, estando previsto um almoço com a comunidade portuguesa – cientistas, académicos e empreendedores –, uma reunião bilateral com o chanceler alemão, Friedrich Merz, e a participação na conferência “Wirtschaftstag 2026”, promovida pelo Conselho Económico (Wirtschaftsrat) da União Democrata Cristã (CDU)

UE e EUA reúnem-se à margem do G7

O comissário do Comércio da UE, Maroš Šefčovič, reúne-se com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, esta terça-feira, em Paris, numa altura em Washington ameaçou impor mais tarifas sobre os automóveis europeus. O ministro das Finanças e da Economia francês, Roland Lescure, e o ministro do Comércio, Nicolas Forissier, também vão reunir-se com o representante da administração Trump. Estes encontros antecedem a reunião de quarta-feira dos ministros do Comércio do G7 – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França (que assegura a presidência em 2026), Itália, Japão e Reino Unido, e ainda pela União Europeia.

Fraude fiscal em discussão pelos ministros das finanças da União Europeia

A luta contra a fraude fiscal, nomeadamente novas regras que permitam o acesso da Procuradoria Europeia e do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) às informações sobre o IVA a nível da UE, o pacote de integração e supervisão do mercado e a guerra entre Rússia e Ucrânia serão alguns dos temas em cima da mesa durante o Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) da União Europeia.

PSD e CDS-PP anunciam iniciativas legislativas na área da defesa

Num momento de acesa tensão geopolítica, em que o fim do conflito entre os EUA e o Irão não parece ter fim à vista, os grupos parlamentares do PSD e CDS-PP vão anunciar pelas 11h iniciativas legislativas conjuntas na área da defesa. Segundo a Lusa, entre as propostas está um programa de voluntariado cívico-militar que permite carta de condução gratuita.