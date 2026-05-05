Mediação

Age Brokers quer assegurar a continuidade e evolução da mediação de seguros

  • ECO Seguros
  • 17:34

A Age Brokers apresentou a iniciativa “New Generation” durante a sua convenção anual, no Algarve, para promover a transição geracional e reforçar a inovação na mediação de seguros.

A Associação dos Agentes Gerais Ageas, sob a marca Age Brokers (que foi criada em 2025) realizou a sua convenção anual no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, no Algarve. Durante a convenção foi apresentada uma nova iniciativa, a “New Generation”, que quer preparar o futuro da mediação de seguros em Portugal.

A conferência anual da Age Brokers contou com a presença de vários participantes aliando a discussão de temas relacionados com a evolução da mediação e momentos de team building.

O Presidente da associação, Rui Próspero, destacou que o “projeto é fundamental para o trabalho desenvolvido em termos de partilha, informação e resultados,” explicando ainda que é “uma iniciativa que vai ao encontro das necessidades do mercado, da exigência dos associados e, principalmente, da atividade de mediação de seguros”.

A Age Brokers é uma entidade sem fins lucrativos que reúne mediadores exclusivos da Ageas Seguros em Portugal, contando com 44 sociedades de mediação associados e representando um volume de prémios anual de 110 milhões de euros e 249 colaboradores. Tem o apoio da ExpressGlass.

Esta primeira edição da “New Generation” quer focar-se na transição geracional e na inovação, com Paulo Novais a explicar “que o objetivo não é apenas a venda direta das carteiras, mas sim assegurar a continuidade e evolução das empresas de mediação.” Assim, um grupo de jovens esteve presente num briefing com o coach Rodrigo Dias e com Sara Oliveira, membro da direção, para falar “sobre temas para o futuro da atividade”.

Sara Oliveira garante que “as novas gerações de profissionais estão em sintonia com os futuros compradores de seguros, sendo imperativo adequar a realidade dos jovens de hoje a um setor tradicionalmente conservador e menos digitalizado”. A dirigente explica que “a integração destes novos talentos traz visões inovadoras, maior digitalização e facilidade de comunicação no mundo online, o que, aliado à experiência tradicional, perspetiva um futuro promissor“.

Já Rodrigo Dias defende que “uma empresa capaz de se adaptar, inovar e melhorar continuamente, ajustando-se à realidade do mercado e às novas gerações, fará toda a diferença no futuro”.

Durante a convenção anual houve também um jantar de gala onde foram atribuídos prémios aos participantes. Foram ainda proporcionados momentos de team building com muitos dos participantes a praticarem golfe, outros o ténis e, ainda, padel.

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