Age Brokers quer assegurar a continuidade e evolução da mediação de seguros

A Associação dos Agentes Gerais Ageas, sob a marca Age Brokers (que foi criada em 2025) realizou a sua convenção anual no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, no Algarve. Durante a convenção foi apresentada uma nova iniciativa, a “New Generation”, que quer preparar o futuro da mediação de seguros em Portugal.

O Presidente da associação, Rui Próspero, destacou que o “projeto é fundamental para o trabalho desenvolvido em termos de partilha, informação e resultados,” explicando ainda que é “uma iniciativa que vai ao encontro das necessidades do mercado, da exigência dos associados e, principalmente, da atividade de mediação de seguros”.

A Age Brokers é uma entidade sem fins lucrativos que reúne mediadores exclusivos da Ageas Seguros em Portugal, contando com 44 sociedades de mediação associados e representando um volume de prémios anual de 110 milhões de euros e 249 colaboradores. Tem o apoio da ExpressGlass.

Esta primeira edição da “New Generation” quer focar-se na transição geracional e na inovação, com Paulo Novais a explicar “que o objetivo não é apenas a venda direta das carteiras, mas sim assegurar a continuidade e evolução das empresas de mediação.” Assim, um grupo de jovens esteve presente num briefing com o coach Rodrigo Dias e com Sara Oliveira, membro da direção, para falar “sobre temas para o futuro da atividade”.

Sara Oliveira garante que “as novas gerações de profissionais estão em sintonia com os futuros compradores de seguros, sendo imperativo adequar a realidade dos jovens de hoje a um setor tradicionalmente conservador e menos digitalizado”. A dirigente explica que “a integração destes novos talentos traz visões inovadoras, maior digitalização e facilidade de comunicação no mundo online, o que, aliado à experiência tradicional, perspetiva um futuro promissor“.

Já Rodrigo Dias defende que “uma empresa capaz de se adaptar, inovar e melhorar continuamente, ajustando-se à realidade do mercado e às novas gerações, fará toda a diferença no futuro”.

Durante a convenção anual houve também um jantar de gala onde foram atribuídos prémios aos participantes. Foram ainda proporcionados momentos de team building com muitos dos participantes a praticarem golfe, outros o ténis e, ainda, padel.