Associação Avenida nomeia ‘executive partner’ da Cushman & Wakefield para a presidência

Eric van Leuven sucede a Pedro Mendes Leal na liderança da entidade que representa mais de 150 associados da Avenida da Liberdade.

A Associação Avenida anunciou a nomeação de Eric van Leuven, Executive Partner da Cushman & Wakefield, como novo presidente da direção. O responsável sucede a Pedro Mendes Leal, ligado aos Hotéis Valverde.

Segundo a associação, em comunicado, Eric van Leuven foi escolhido para liderar a entidade que representa mais de 150 associados dos setores do retalho, hotelaria, restauração, cultura e serviços na Avenida da Liberdade. A Associação Avenida foi criada em 2011 com a missão de valorizar aquela artéria lisboeta e reforçar a sua atratividade junto de públicos nacionais e internacionais.

De nacionalidade holandesa, Eric van Leuven vive em Portugal desde 1982 e fundou a George Knight Estate Agents em 1987. Após a aquisição da área de imobiliário comercial pela Cushman & Wakefield, em 1991 (e com escritório da avenida da Liberdade desde então), assumiu funções de diretor-geral da empresa em Portugal, cargo que desempenhou durante 35 anos, tendo passado em 2026 a Executive Partner.

O novo presidente afirma que a nomeação representa “a continuidade de uma visão coletiva: afirmar a Avenida da Liberdade como uma referência, dentro e fora de Portugal, e promover a requalificação do seu espaço público”. “O meu compromisso é trabalhar em conjunto com todos os associados, bem como com os vários organismos públicos com intervenção no território, incluindo a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Santo António, continuando a valorizá-la para quem aqui vive, trabalha e investe, reforçando simultaneamente a sua projeção além-fronteiras”.

A nova direção integra ainda Pedro Mendes Leal (Hotéis Valverde) Pedro Castro (Rosa & Teixeira) Ronald Brodheim (Brodheim) Rita Silvério Marques (Plateia Colossal) Nazaré Carvalho (Generali Tranquilidade) João Borges (I.A.D. – International Advanced Dentistry).