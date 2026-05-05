Até 50% das infeções associadas aos cuidados de saúde poderiam ser prevenidas com uma higiene adequada das mãos

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IAI) são responsáveis por uma parte significativa da mortalidade hospitalar, sendo consideradas a causa mais comum de danos aos pacientes nos hospitais espanhóis, antes de sépsis, eventos adversos em cirurgias ou úlceras de pressão, entre outras.

No caso da Europa, 98.000 mortes por ano são atribuídas a estas infeções. No entanto, até 50% das IAA podem ser prevenidas com uma higiene adequada das mãos, uma medida simples, rápida e económica que salva vidas. No Dia Mundial da Higiene das Mãos, B. Braun reiterou o seu compromisso com a segurança do paciente e a prevenção de infeções nosocomiais. A empresa convida os profissionais de saúde, as instituições de saúde e a sociedade em geral a juntarem-se à sensibilização para a importância deste simples ato preventivo.

O Dr. Xavier Mesquida, chefe da secção de Microbiologia e coordenador da Unidade de Controlo de Infeções Hospitalares do Hospital Manacor, explicou que “as mãos são o principal vetor de transmissão de microrganismos no ambiente de saúde. São o lar tanto da microbiota residente como da microbiota transitória – esta última potencialmente patogénica – que, se não for devidamente eliminada, facilita a transmissão cruzada entre pacientes, profissionais e superfícies. Portanto, uma higiene inadequada das mãos, seja por técnica incorreta, tempo de atrito insuficiente ou erros, como não cobrir todas as áreas ou substituí-la pelo uso de luvas, reduz significativamente a sua eficácia e permite a sobrevivência de microrganismos.”

Da mesma forma, as HAIs podem ter um impacto significativo nos custos hospitalares, seja ao prolongar as internações hospitalares, quer ao implicar a necessidade de tratamentos adicionais ou readmissões hospitalares, entre outros. O IRAS causa um custo adicional ao sistema de 259.004.251 euros por ano. O custo médio hospitalar de um paciente normal sem dano é normalmente de 5.678 euros, enquanto o do doente com dano evitável é de 14.775 euros.

Neste sentido, Víctor Quirós González, Diretor de Planeamento e Estratégia do Hospital Universitário 12 de Outubro, sublinhou que “a higiene das mãos deve ser considerada uma prioridade estratégica em qualquer centro de saúde, pois é uma das intervenções com maior impacto tanto na qualidade dos cuidados como na eficiência do sistema. Reduzir as infeções associadas aos cuidados de saúde melhora a segurança dos pacientes e dos profissionais e, além disso, minimiza um dos principais fatores de custos evitáveis, como complicações infeciosas.”

Por sua vez, Marta Torán, supervisora de Esterilização e Medicina Preventiva no Hospital Universitário Son Llàtzer, salientou que “a higiene das mãos é uma prática fundamental que, embora possa parecer simples, tem um impacto direto e significativo na prevenção de infeções relacionadas com os cuidados de saúde. É uma medida que não só reduz a transmissão de microrganismos entre pacientes e profissionais, como, quando implementada corretamente, evita complicações graves que possam pôr a vida do paciente em risco.”