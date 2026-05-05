BeyondComposite tem capacidade para fornecer material para 100 viaturas militares por dia. “Estamos preparados”

A empresa de materiais compósitos BeyondComposite, que passou a ser controlada pela família Azevedo desde o ano passado e que entrou num projeto europeu financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, no valor de 115 milhões de euros, já tem capacidade de fornecer material de risco para 100 viaturas militares por dia, conforme revela o líder da empresa. Fernando Cunha realça que, no âmbito dos investimentos na defesa a nível nacional, Portugal vai comprar cerca de 80 veículos militares. “A BeyondComposite tem capacidade de fornecer, no curto espaço de tempo, esse abastecimento”, assegura.

Depois de ter sido anunciado que a empresa é a única portuguesa a integrar o projeto FAMOUS 3, o programa europeu de referência no desenvolvimento de veículos blindados terrestres, num consórcio que reúne 43 entidades de 15 países, o CEO da BeyondComposite explica, em declarações ao ECO/eRadar, que a empresa está envolvida “em outros projetos europeus”. Uns, diz, “são candidaturas a programas de financiamento, outros são diretamente com grandes primers e grandes OEM” [Fabricante de Equipamento Original] com a empresa envolvida “no desenvolvimento contínuo da melhor solução do ponto de vista de materiais compostos para proteção balística de baixo peso mantendo o mesmo nível de proteção balística”.

O empresário realça a “grande capacidade industrial” da empresa, notando que, “hoje em dia, em Portugal, já temos a capacidade de fornecer material de risco para 100 viaturas militares por dia. Isto não são projeções futuras, é a nossa capacidade hoje“. “Quando falamos naquilo que é a Europa estar preparada para aquilo que são os investimentos ou a grande capacidade produtiva, em Portugal já existe uma empresa, a BeyondComposite, que está preparada e que já tem condições para o fazer”, reforça.

Portugal vai fazer o maior investimento da história do ponto de vista na área da defesa e particularmente na área dos veículos, vamos comprar cerca de 80 veículos pesados. A Beyond Composite tem capacidade de fornecer, no curto espaço de tempo, esse abastecimento. Fernando Cunha CEO da BeyondComposite

“Só para termos noção dos valores que estamos a falar, Portugal vai fazer o maior investimento da história do ponto de vista na área da defesa e particularmente na área dos veículos, vamos comprar cerca de 80 veículos pesados. A Beyond Composite tem capacidade de fornecer, no curto espaço de tempo, esse abastecimento“, destaca.

“Nós estamos preparados”, reforça, explicando que o modelo de negócio da empresa foca-se no “business to business“. “Participamos naquilo que são os grandes programas europeus e, portanto, posicionamos juntamente com aquilo que são os nossos clientes finais“, detalha.

Sobre a participação no Famous 3, Fernando Cunha refere que “é um reconhecimento daquilo que é a inovação da BeyondComposite, a inovação e a capacidade de entregar produtos com alta qualidade para plataformas de mobilidade”.

EUA e Canadá são “muito interessantes”

O interesse da BeyondComposite não se fica pela Europa. A companhia integrou a comitiva de 22 empresas que esteve recentemente nos EUA. Ao ECO/eRadar, o CEO da empresa de Gaia reconhece que “o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito interessante, não só o mercado dos Estados Unidos mas também o mercado do Canadá”. O líder da Beyond nota que no caso do Canadá, o país “tinha uma grande dependência do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de soberania de defesa do Canadá isso é particularmente interessante, porque quando há um rompimento daquilo que são as cadeias de valor pré-estabelecidas e com isso há sempre oportunidade de novos players entrar no mercado”.

“Nós, como dentro daquilo que é a nossa holding industrial, temos também negócios naquilo que é a América do Norte, a partir da nossa empresa irmã, a Tafisa Canadá, temos esta capacidade de estar muito mais próximo do mercado e, com isso, capitalizarmos oportunidades que possam surgir no instante“.

Sem levantar muito a cortina sobre novas inovações que estão na calha, Fernando Cunha adianta que vai ter um stand na próxima edição da EUROSATORY e vai apresentar “um conjunto de tecnologias inovadoras no mercado“, soluções focadas em apresentar “os melhores materiais do ponto de vista de baixo peso, para o mesmo nível de proteção balística”. “O nosso foco é sempre esse: salvar vidas”.