Caixa Capital reserva 1 milhão de euros para investir em startups da Startup World Cup Portugal 2026

A Caixa Capital, sociedade de capital de risco do Grupo Caixa Geral de Depósitos, reservou 1 milhão de euros para um potencial investimento em startups participantes na Startup World Cup Portugal 2026, sendo que este investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups.

Pela primeira vez no ecossistema global da Startup World Cup — presente em mais de 70 países — uma etapa nacional passa a integrar um investimento dedicado e exclusivo para os participantes locais. Em Portugal, as startups ganham assim o acesso a um investimento através da Caixa Capital, em paralelo com a ambição de representar o país na Grand Finale, em São Francisco (Silicon Valley), onde a vencedora global recebe um investimento direto de 1 milhão de dólares.

A Final Nacional decorrerá na Unicorn Factory Lisboa, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, reunindo fundadores, investidores, mentores e líderes do ecossistema num ambiente orientado para a apresentação e avaliação de soluções inovadoras com potencial global. Os bilhetes encontram-se já disponíveis online aqui.

A decisão de investimento será tomada pela Caixa Capital a partir do universo das 50 startups pré-selecionadas que estarão presentes no evento, podendo a(s) startup(s) escolhida(s) não coincidir com as 10 finalistas da competição. Os critérios de escolha serão definidos exclusivamente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia, sendo a concretização do investimento sujeita à respetiva due-diligence e ao acordo final entre as partes.

“Ao apoiar a Startup World Cup Portugal, queremos reforçar a nossa atuação, enquanto parceiro de capital, ao nível do crescimento das startups com ambição global. Este potencial investimento traduz a confiança, da Caixa Capital, na capacidade das equipas empreendedoras em Portugal para desenvolverem soluções competitivas, escalarem internacionalmente e gerarem impacto económico”, afirma João Marques, Administrador Executivo da Caixa Capital.

De acordo com Sónia Magalhães, Diretora Executiva da Startup World Cup Portugal, a participação da Caixa Capital reforça o posicionamento do país como um dos principais hubs globais de inovação e empreendedorismo. “A participação da Caixa Capital no SWC Portugal reforça o posicionamento do país como um hub cada vez mais relevante no ecossistema global de inovação. Esta parceria amplia oportunidades para startups, ao ligar talento, investimento e mercado de forma estratégica, representando mais um passo na consolidação de Portugal como porta de entrada para a inovação na Europa”, sublinha.

A edição deste ano do SWC Portugal é a segunda consecutiva a realizar-se no país e reforça o seu papel enquanto plataforma de ligação entre o ecossistema empreendedor nacional e o mercado global. A startup vencedora representará Portugal na Grand Finale, em Silicon Valley, no mês de outubro, onde competirá por um investimento direto de 1 milhão de dólares.

As startups portuguesas com elevado potencial de crescimento podem já submeter a sua candidatura à edição de 2026 da Startup World Cup Portugal aqui.

O processo de seleção do SWC Portugal é estruturado e altamente competitivo, envolvendo a avaliação de 50 startups pré-selecionadas, das quais serão escolhidas 10 finalistas, culminando na eleição da startup vencedora que representará Portugal na final global, em São Francisco (Silicon Valley).

A competição, promovida pela Pegasus Tech Ventures, integra mais de 100 etapas regionais distribuídas por mais de 70 países. Anualmente, reúne startups, investidores, business angels, analistas de mercado e empresas de referência, promovendo a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como saúde, energia, educação, finanças e tecnologia.

Sobre a Pegasus Tech Ventures

A Pegasus Tech Ventures é uma sociedade global de capital de risco, com sede em Silicon Valley, que gere cerca de 2 mil milhões de dólares em ativos. A empresa disponibiliza capital financeiro e estratégico a startups tecnológicas em todo o mundo. Para além de oferecer aos investidores institucionais uma abordagem diferenciada ao venture capital, disponibiliza também um modelo de “venture capital as a service” (VCaaS) dirigido a grandes corporações globais que procuram estabelecer parcerias com startups de tecnologia avançada. Entre os seus mais de 35 parceiros corporativos encontram-se empresas como ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz e NGK Spark Plugs, com acesso a um portefólio que inclui mais de 200 empresas, entre as quais SpaceX, Airbnb, SoFi, DoorDash, 23andMe, Bird, Color e Carbon.

Sobre a Startup World Cup

A Startup World Cup, fundada e promovida pela Pegasus Tech Ventures, é uma das maiores competições de startups a nível global. Presente em mais de 70 países e seis continentes, culmina numa grande final em São Francisco, onde está em jogo um investimento de 1 milhão de dólares. A iniciativa tem como objetivo apoiar os ecossistemas regionais de inovação e promover a sua ligação a Silicon Valley.