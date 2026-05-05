CGD estuda entrada do banco moçambicano em bolsa

O grupo português CGD, que detém o controlo do Banco Comercial de Investimentos (BCI), analisou esta terça-feira, com o Presidente moçambicano, a possibilidade de cotar o maior banco de Moçambique na bolsa de valores do país.

“Dissemos a sua excelência que estamos em Moçambique nos bons e nos momentos menos bons. Ou seja, tem havido um conjunto de dificuldades, designadamente naturais, outras económicas e geopolíticas e, portanto, a Caixa percebe que é nestes momentos que também deve afirmar a sua presença”, disse o CEO da Caixa, Paulo Macedo.

O responsável falava após uma audiência com o chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo, em que adiantou que foram discutidas as possibilidades deste banco estabelecer concessões para investimentos negociadas entre os Estados português e moçambicano, apoiando na materialização dos referidos acordos alcançados recentemente no plano da cooperação bilateral.

“Por outro lado, também falámos de perspetivas para o banco, designadamente se o banco deveria vir a poder ser cotado na Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), (…) o nosso compromisso também em melhorar o serviço do próprio BCI à população moçambicana e às empresas moçambicanas”, disse.

Paulo Macedo afirmou ter assegurado ao Presidente moçambicano que a CGD pretende continuar a ser acionista do BCI, interesse que já tinha manifestado antes, em finais de fevereiro, a propósito da intenção do português BPI de vender a sua posição no moçambicano BCI.

O BCI tem um capital social de 10 mil milhões de meticais (138 milhões de euros), numa estrutura acionista liderada (51%) pela Caixa Participações, do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), contando com o banco português BPI (35,67%) e ainda diretamente pela CGD (10,51%), entre outros, tendo fechado 2024 com 2.712 trabalhadores.