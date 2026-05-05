Cofares recebe Carmen Fúnez e Elvira Velasco, representantes da Saúde do Partido Popular

O presidente de Cofares, Eduardo Pastor, recebeu na sede da cooperativa em Madrid a visita de Carmen Fúnez, Vice-Secretária de Saúde e Política Social do Partido Popular, e de Elvira Velasco, porta-voz do Grupo Parlamentar Popular na Comissão de Saúde do Congresso dos Deputados, e sublinhou que uma das prioridades políticas a nível nacional deve ser que Espanha tenha autonomia estratégica em saúde.

“Isto envolve a concretização de uma reserva estratégica de medicamentos, crucial para antecipar riscos sem depender dos mercados estrangeiros. E, com isto, garantir que os medicamentos essenciais estejam disponíveis quando necessários, especialmente em situações de crise”, afirmou.

Por sua vez, Carmen Fúnez defendeu que as administrações públicas devem colaborar com o setor privado para garantir o fornecimento de medicamentos e, com isso, a saúde de todos os espanhóis. “Cofares é um exemplo de que, quando o setor privado e a profissão farmacêutica estão bem organizados, o resultado beneficia todos; Quando o público e o privado cooperam, o paciente vence. Acreditamos na colaboração e no trabalho de equipa para que os medicamentos e novos tratamentos cheguem com a rapidez necessária e, com isso, alcançamos um fornecimento eficiente para um melhor Sistema Nacional de Saúde”, afirmou.

Com vista à concretização de uma reserva estratégica, o presidente da Cofares transmitiu aos representantes da Saúde do Partido Popular que é tão importante ter uma reserva estratégica de medicamentos como saber como a gerir adequadamente. “Somos o único distribuidor estabelecido a nível nacional, o que é uma força estrutural importante. Não se trata apenas de ter stock suficiente para satisfazer as necessidades da população em todos os momentos, mas também de saber definir o que precisa de ser armazenado, onde e em que quantidades; conhecer em tempo real os padrões de consumo, disponibilidade e procura; monitorizar os lotes, as suas datas de validade e localização, saber como rotacionar os estoques, etc.”, disse Eduardo Pastor, que esclareceu: “e tudo isto assegurando também a rastreabilidade dos medicamentos e produtos de saúde, de modo a garantir a sua autenticidade, segurança e qualidade”.

A cooperativa tem-se focado na necessidade de uma reserva estratégica desde o fim da pandemia de covid-19. No início deste ano, o relatório ‘Autonomia Estratégica na Saúde. Prioridade para Espanha e UE’, preparado por Cofares, em colaboração com a Fundação da Universidade de Alcalá e Moderna. Um documento que defenda a necessidade de reduzir a dependência dos mercados estrangeiros, alcançar uma coordenação eficaz a todos os níveis – europeu, nacional e regional – e estabelecer modelos de colaboração público-privada estáveis ao longo do tempo.