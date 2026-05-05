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Conferência Anual eRadar em estreia para discutir desafios e oportunidades da defesa, segurança, espaço e aeronáutica

  • eRadar
  • 17:34

A Conferência Anual eRadar realiza-se a 14 de maio, no CCB, em Lisboa, e conta com a presença de vários líderes institucionais, empresas e especialistas para debater o futuro dos setores de defesa.

A Conferência Anual eRadar vai estrear-se a 14 de maio, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, e será dedicada ao futuro da defesa, da segurança, do espaço e da aeronáutica em Portugal e na Europa. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas General Cartaxo Alves e o presidente do AED Cluster Portugal José Neves estão entre os oradores já confirmados. Conheça o programa aqui.

Ao longo do dia, líderes institucionais, empresas e especialistas vão discutir os desafios e oportunidades da indústria nacional, da cibersegurança, da inteligência artificial e do posicionamento estratégico do país nos setores da defesa, aeronáutica e espaço.

Entre os oradores já confirmados estão Rui Lobo, Diretor da TEKEVER, Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Adolfo Mesquita Nunes, Country Co-Chair and Partner Pérez-Llorca, Sérgio Barbedo, Country Director & CEO Thales ou João Gabriel Silva, Presidente da Direção do IPN.

O programa inclui três painéis, cada um focado a debater um dos setores, e ainda uma intervenção do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco.

As inscrições estão abertas. A entrada é livre, estando a participação sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.

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