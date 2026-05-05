Dois terços dos ex-autarcas ficam com cargos no Estado

Dois terços dos ex-presidentes das câmaras municipais ficam a ocupar posições no Estado após deixarem o poder autárquico, segundo revela um estudo da Universidade do Minho citado pelo Jornal de Notícias (acesso pago), que rastreou 113 autarcas que deixaram os cargos no ano passado.

Houve 25 a transitar para a Administração Pública, o que inclui direções regionais, entidades reguladoras, institutos públicos, universidades e fundações; 23 mantiveram-se no poder local no município vizinho, como vereadores da oposição ou presidentes de Assembleia Municipal; e outros 20 foram para o Parlamento, dois para deputados regionais e cinco estão no Governo.

Isto significa que são 75 os ex-presidentes de câmara que assumem agora outros cargos do Estado, representando 66% do total. Apenas 15 regressaram à sua profissão de origem, nove aposentaram-se, seis estão em empresas privadas e cinco no Parlamento Europeu. Há ainda dois ex-autarcas em associações privadas e um numa associação pública.